Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО

Автомобілі двох будівельних фірм забруднили дорогу в обласному центрі Волині.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради зобов’язали підприємства почистити дорожнє покриття від бруду, - йдеться на сторінці департаменту.Два підприємства, які здійснюють будівельні роботи на вулицях Шевченка, 13 та Даньшина, 1, очистити дорожнє покриття від бруду.Вантажні автомобілі, які виїжджали з будівельних майданчиків забруднили дорогу. Майстри та виконроби забувають нагадувати водіям, що перед виїздом на проїжджу частину, необхідно почистити або помити колеса. Інспектори видали будівельникам приписина усунення порушень та провели з ними профілактичні бесіди з недопущення в майбутньому аналогічних порушень.