Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Автомобілі двох будівельних фірм забруднили дорогу в обласному центрі Волині.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради зобов’язали підприємства почистити дорожнє покриття від бруду, - йдеться на сторінці департаменту.
Два підприємства, які здійснюють будівельні роботи на вулицях Шевченка, 13 та Даньшина, 1, очистити дорожнє покриття від бруду.
Вантажні автомобілі, які виїжджали з будівельних майданчиків забруднили дорогу. Майстри та виконроби забувають нагадувати водіям, що перед виїздом на проїжджу частину, необхідно почистити або помити колеса. Інспектори видали будівельникам приписи
на усунення порушень та провели з ними профілактичні бесіди з недопущення в майбутньому аналогічних порушень.
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Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради зобов’язали підприємства почистити дорожнє покриття від бруду, - йдеться на сторінці департаменту.
Два підприємства, які здійснюють будівельні роботи на вулицях Шевченка, 13 та Даньшина, 1, очистити дорожнє покриття від бруду.
Вантажні автомобілі, які виїжджали з будівельних майданчиків забруднили дорогу. Майстри та виконроби забувають нагадувати водіям, що перед виїздом на проїжджу частину, необхідно почистити або помити колеса. Інспектори видали будівельникам приписи
на усунення порушень та провели з ними профілактичні бесіди з недопущення в майбутньому аналогічних порушень.
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