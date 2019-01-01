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Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО

Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Автомобілі двох будівельних фірм забруднили дорогу в обласному центрі Волині.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради зобов’язали підприємства почистити дорожнє покриття від бруду, - йдеться на сторінці департаменту.

Два підприємства, які здійснюють будівельні роботи на вулицях Шевченка, 13 та Даньшина, 1, очистити дорожнє покриття від бруду.

Вантажні автомобілі, які виїжджали з будівельних майданчиків забруднили дорогу. Майстри та виконроби забувають нагадувати водіям, що перед виїздом на проїжджу частину, необхідно почистити або помити колеса. Інспектори видали будівельникам приписи
на усунення порушень та провели з ними профілактичні бесіди з недопущення в майбутньому аналогічних порушень.
Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО

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Теги: департамен муніципальної варти, Луцьк, дороги
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