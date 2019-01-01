Білорусь змінить договір про кордон з Росією

Білорусь планує ініціювати зміну договору 1995 року з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА.Зазначається, що у Мінську незадоволені додатковими пунктами контролю на російському кордоні, на яких товари, що проходять через Білорусь транзитом, затримуються."Ми як транзитна країна втрачаємо свою привабливість, тому що виставляються додаткові пункти контролю і там повертають назад громадян і вантажі, вони проходять через інші країни", - сказав держсекретар Ради безпеки республіки Станіслав Зась.За його словами, раніше перевірку документів вели тільки білоруські прикордонники на зовнішньому кордоні Білорусі і РФ, використовуючи єдиний з росіянами список нев'їзних осіб.Однак потім Росія в односторонньому порядку ввела контроль на кордоні з Білоруссю.Президент Білорусі Олександр Лукашенко також розкритикував російську сторону за черги фур на кордоні, які іноді досягають десятикілометрової довжини. За його словами, до цього призводять дії Росії щодо додаткового огляду вантажів, в тому числі митного та фітосанітарного контролю.Як відомо, що російсько-білоруська угода про кордон раніше автоматично продовжувалася раз на п'ять років. Черговий термін її дії закінчується в листопаді 2019 року.