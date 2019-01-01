Назвали країн-учасниць «Євробачення-2020»
Сьогодні, 03:36
У Міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020" візьме участь 41 країна.
Як повідомляється на сайті конкурсу, в цьому році повернуться Болгарія та Україна, які не брали участь у минулому році, - пише ZN,UA.
Наголошується, що в півфіналах в цьому році виступлять представники 35 країн, а у фіналі до них приєднаються представники країн "Великої п'ятірки": Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Іспанії, а також країни-господині конкурсу, Нідерландів.
"Ми дуже раді, що в рамках 65-го пісенного конкурсу так багато суспільних мовників представлять свої кращі національні музичні таланти", - заявив виконавчий продюсер "Євробачення" Йон Ола Санд.
Україна відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році. Співачка MARUV (Анна Корсун), яка перемогла у Нацвідборі 23 лютого, відмовилася представляти Україну після вивчення пунктів договору, які вона вважає "кабальними". Співачка, яка гастролює в РФ, заявила, що не бажає бути "битою на політичній арені".
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Як повідомляється на сайті конкурсу, в цьому році повернуться Болгарія та Україна, які не брали участь у минулому році, - пише ZN,UA.
Наголошується, що в півфіналах в цьому році виступлять представники 35 країн, а у фіналі до них приєднаються представники країн "Великої п'ятірки": Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Іспанії, а також країни-господині конкурсу, Нідерландів.
"Ми дуже раді, що в рамках 65-го пісенного конкурсу так багато суспільних мовників представлять свої кращі національні музичні таланти", - заявив виконавчий продюсер "Євробачення" Йон Ола Санд.
Україна відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році. Співачка MARUV (Анна Корсун), яка перемогла у Нацвідборі 23 лютого, відмовилася представляти Україну після вивчення пунктів договору, які вона вважає "кабальними". Співачка, яка гастролює в РФ, заявила, що не бажає бути "битою на політичній арені".
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