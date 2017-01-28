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На Волині попрощалися з учасником АТО. ФОТО

На Волині попрощалися з учасником АТО. ФОТО
В Ківерцях поховали учасника АТО Володимира Данилюка, який проходив службу на сході України під час першої хвилі мобілізації, де був поранений.

Похорон відбувся сьогодні, 14 листопада, в місті Ківерці, - пише Правда.Волинь.

Володимир Данилюк народився 26 серпня 1987 року в м. Ківерці. У квітні 2014 року був мобілізований до ЗСУ. Військовослужбовець 14 бригади м. Володимир-Волинського, в/ч В0259, безпосередньо брав участь у бойових діях в період з 19 травня 2014 року по 25 липня 2014 року на території Луганської та Донецької областей.

25 липня 2014 року отримав вогнепальне поранення під серце. Лікарі казали «народився в сорочці». Після довготривалого лікування був комісований та отримав ІІ групу інвалідності, але раптова смерть обірвала життя 32-річного чоловіка.

Громадянську панахиду у Свято-Покровському соборі відслужив настоятель Ківерцівського благочиння ПЦУ протоієрей Іван Семенюк.

Щирі співчуття родині покійного висловили перший заступник голови РДА Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, військовий комісар Олег Алєксєєв, представники районного військового комісаріату, бойові побратими, жителі міста і району.


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Теги: Ківерці, АТО
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