У селі на Рівненщині - найдешевше тепло в Україні
Сьогодні, 04:04
У селі Заболотті, на землях якого збудували Рівненську АЕС, тариф на 1 гігакалорію тепла становить лише 145 гривень 80 копійок.
Це поки що найдешевша ціна в Україні за вироблену теплову енергію для споживачів із приладами обліку (споживачі без теплових лічильників платять за тепло з розрахунку за 1 метр квадратний), - повідомляє видання Рівненські новини.
До слова, у Володимирці ціна за тепло лише трохи нижча, ніж в Києві, і більш як удвічі вища, ніж у Дніпрі.
За даними офіційного веб-сайту РАЕС, у Вараші тепло коштує трохи дорожче: 174,43 гривень за 1 Гкал, в Нетішині на ХАЕС з липня 2019 року — 223,91 грн/Гкал (з ПДВ). Тарифи на виробництво теплової енергії на аттомних електростанціях нині є найдешевшими у світі.
Виробництво тепла за рахунок спалювання інших корисних копалин (вугілля, природного газу та нафтопродуктів) чи відновлювальних джерел енергії (дров, пелет з відходів сільгосппродукції, біогазу, що утворюється при переробці сміття, тощо) часто є в десятки разів дорожчим.
За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), у Рівному ТОВ «Рівнетеплоенерго» відпускає гігакалорію тепла по 1795,53 грн, у Києві ПАО «Київенерго» – по 1654,41 грн, у Дніпрі Криворізька ТЕС – по 674, 14 грн, в Одесі комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» – по 1229,20 грн.
Довідково. Однієї гігакалорії вистачить, щоб у 20-градусний мороз підтримувати комфортну температуру +22 градуси в квартирі площею 50 кв. м впродовж місяця.
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Це поки що найдешевша ціна в Україні за вироблену теплову енергію для споживачів із приладами обліку (споживачі без теплових лічильників платять за тепло з розрахунку за 1 метр квадратний), - повідомляє видання Рівненські новини.
До слова, у Володимирці ціна за тепло лише трохи нижча, ніж в Києві, і більш як удвічі вища, ніж у Дніпрі.
За даними офіційного веб-сайту РАЕС, у Вараші тепло коштує трохи дорожче: 174,43 гривень за 1 Гкал, в Нетішині на ХАЕС з липня 2019 року — 223,91 грн/Гкал (з ПДВ). Тарифи на виробництво теплової енергії на аттомних електростанціях нині є найдешевшими у світі.
Виробництво тепла за рахунок спалювання інших корисних копалин (вугілля, природного газу та нафтопродуктів) чи відновлювальних джерел енергії (дров, пелет з відходів сільгосппродукції, біогазу, що утворюється при переробці сміття, тощо) часто є в десятки разів дорожчим.
За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), у Рівному ТОВ «Рівнетеплоенерго» відпускає гігакалорію тепла по 1795,53 грн, у Києві ПАО «Київенерго» – по 1654,41 грн, у Дніпрі Криворізька ТЕС – по 674, 14 грн, в Одесі комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» – по 1229,20 грн.
Довідково. Однієї гігакалорії вистачить, щоб у 20-градусний мороз підтримувати комфортну температуру +22 градуси в квартирі площею 50 кв. м впродовж місяця.
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