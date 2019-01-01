Волинська обласна служба зайнятості вперше працевлаштувала держслужбовця

Оксана Докай, яка донедавна працювала у Рожищенській райдержадміністрації та підлягала вивільненню.



На початку листопада керівництво та рекрутер Рожищенської районної філії Волинського обласного центру зайнятості зустрілися з працівниками місцевої районної адміністрації, - повідомляє прес-служба служби зайнятості.



Сторони обговорили етапи та особливості надання послуг особам, які підлягають вивільненню, обумовили подальшу співпрацю та з’ясували професійно-кваліфікаційний склад працівників – потенційних пошукачів роботи.



Згодом до Рожищенської районної філії звернувся керівник ДП ДГ «Перше Травня» Волинського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Володимир Нікітін. У підприємця була вакансія головного економіста. Рекрутер філії запропонував пану Володимиру кандидатуру Оксани Докай. Після співбесіди роботодавця із претенденткою на посаду, пані Оксані запропонували роботу.

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