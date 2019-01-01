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Волинська обласна служба зайнятості вперше працевлаштувала держслужбовця

Волинська обласна служба зайнятості вперше працевлаштувала держслужбовця
Волинська обласна служба зайнятості вже має перший приклад успішного працевлаштування держслужбовця. Ним стала Оксана Докай, яка донедавна працювала у Рожищенській райдержадміністрації та підлягала вивільненню.

На початку листопада керівництво та рекрутер Рожищенської районної філії Волинського обласного центру зайнятості зустрілися з працівниками місцевої районної адміністрації, - повідомляє прес-служба служби зайнятості.

Сторони обговорили етапи та особливості надання послуг особам, які підлягають вивільненню, обумовили подальшу співпрацю та з’ясували професійно-кваліфікаційний склад працівників – потенційних пошукачів роботи.

Згодом до Рожищенської районної філії звернувся керівник ДП ДГ «Перше Травня» Волинського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Володимир Нікітін. У підприємця була вакансія головного економіста. Рекрутер філії запропонував пану Володимиру кандидатуру Оксани Докай. Після співбесіди роботодавця із претенденткою на посаду, пані Оксані запропонували роботу.

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