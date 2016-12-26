Повідомили, скільки українців захворіли на грип

За минулий тиждень з 4 листопада по 11 листопада на ГРВІ захворіла 150171 особа, із них 66,5 % діти.Ця цифра не перевищує епідемічний поріг, повідомляє Здоров`я24, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України.Показник захворюваності становить 392,7 на 100 тисяч населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу.Нині в Україні відсутня циркуляція вірусів грипу. Однак, зафіксовані 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу. Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 34 165 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб. Наголошуємо, єдиний спосіб захиститися від грипу – це вакцинація.