вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, скільки українців захворіли на грип

Повідомили, скільки українців захворіли на грип
За минулий тиждень з 4 листопада по 11 листопада на ГРВІ захворіла 150171 особа, із них 66,5 % діти.

Ця цифра не перевищує епідемічний поріг, повідомляє Здоров`я24, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України.

Показник захворюваності становить 392,7 на 100 тисяч населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу.

Нині в Україні відсутня циркуляція вірусів грипу. Однак, зафіксовані 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу. Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 34 165 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб. Наголошуємо, єдиний спосіб захиститися від грипу – це вакцинація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки українців захворіли на грип
Сьогодні, 06:03
Волинська обласна служба зайнятості вперше працевлаштувала держслужбовця
Сьогодні, 05:12
У селі на Рівненщині - найдешевше тепло в Україні
Сьогодні, 04:04
Назвали країн-учасниць «Євробачення-2020»
Сьогодні, 03:36
Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Схожі новини
На Україну насувається небезпечний вірус грипу На Україну насувається небезпечний вірус грипу
07 серпень, 03:14
В Україні заборонили ще одні ліки від грипу В Україні заборонили ще одні ліки від грипу
26 грудень, 2016, 06:41
Епідемія грипу у 18 областях, МОЗ закликає звертатися до лікарів Епідемія грипу у 18 областях, МОЗ закликає звертатися до лікарів
31 січень, 2016, 01:07
Грип: що треба знати, щоб не захворіти. ІНФОГРАФІКА Грип: що треба знати, щоб не захворіти. ІНФОГРАФІКА
15 січень, 2016, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки українців захворіли на грип
Сьогодні, 06:03
 0
Волинська обласна служба зайнятості вперше працевлаштувала держслужбовця
Сьогодні, 05:12
 0
У селі на Рівненщині - найдешевше тепло в Україні
Сьогодні, 04:04
 0
Назвали країн-учасниць «Євробачення-2020»
Сьогодні, 03:36
 0
Дві фірми забруднили дорогу в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 02:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿