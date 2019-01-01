Кінотеатр «PremierCity» запрошує поринути у крижаний світ Ельзи*





На заході гостей кінотеатру чекає незабутнє КРІОШОУ від снігової королеви та безкоштовний ФЕЙСАРТ для дітей, який дозволить перевтілитися в улюбленого персонажа мультфільму.



Після закінчення заходу, о 19:30, присутні зможуть насолодитися продовженням чарівної історії "Крижане серце". Цього разу Ельза та Анна разом з друзями подолають чимало пригод за межами рідного краю, задля того, щоб дізнатися велику таємницю чарівного королівства.



Встигніть придбати квитки на довгоочікувану прем'єру мультфільму "Крижане серце" в касі кінотеатру «PremierCity» або за посиланням:



Вхід на захід (кріошоу та фейсарт) вільний.



Дійство відбудеться у ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

Деталі за телефоном: 067 334 50 88.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 листопада о 18:30 в холі кінотеатру «PremierCity» відбудеться захід, присвячений прем'єрі анімаційного мультфільму "Крижане серце".На заході гостей кінотеатру чекає незабутнє КРІОШОУ від снігової королеви та безкоштовний ФЕЙСАРТ для дітей, який дозволить перевтілитися в улюбленого персонажа мультфільму.Після закінчення заходу, о 19:30, присутні зможуть насолодитися продовженням чарівної історії "Крижане серце". Цього разу Ельза та Анна разом з друзями подолають чимало пригод за межами рідного краю, задля того, щоб дізнатися велику таємницю чарівного королівства.Встигніть придбати квитки на довгоочікувану прем'єру мультфільму "Крижане серце" в касі кінотеатру «PremierCity» або за посиланням: https://premiercity.com.ua/krizhane-sertse-2-2d-8166/ Вхід на захід (кріошоу та фейсарт) вільний.Дійство відбудеться у ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверхДеталі за телефоном: 067 334 50 88.

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