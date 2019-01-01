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Курс валют у Луцьку на 15 листопада: долар і євро втратили у ціні

Курс валют у Луцьку на 15 листопада: долар і євро втратили у ціні
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.118, а продаж – 24.488.

Євро при купівлі становить – 26.451, продажу – 26.970.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.900, продаж – 6.482.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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