Курс валют у Луцьку на 15 листопада: долар і євро втратили у ціні
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.118, а продаж – 24.488.
Євро при купівлі становить – 26.451, продажу – 26.970.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.900, продаж – 6.482.
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Євро при купівлі становить – 26.451, продажу – 26.970.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.900, продаж – 6.482.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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