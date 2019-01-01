вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
15 листопада вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігаса і з ними семи тисяч мучеників, які постраждали за християнство в четвертому столітті.

День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій, - пише видання Сьогодні.

Що можна робити 15 листопада

1. Якщо ваша дитина погано спить, то молитва цього дня допоможе внормувати сон, і ваш малюк спатиме міцно та безтурботно.

2. Сьогодні треба займатися шиттям, прядінням, рукоділлям. Важливо до свят встигнути все, що ви почнете.

Що не можна робити 15 листопада

1. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.

2. Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Народні прикмети на 15 листопада

Багато снігу на житницю – до потужної повені навесні;
снігурів багато – до швидких морозів;
на дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня;
птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду;
хмари затягнули небо – до тепла;
проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад;
туман ввечері – чекай вітру;
назбирати мало кедрових шишок – до теплої зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 15 листопада, свято, традиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пропонував патрульним 500 гривень і 100 доларів: у Луцьку зловили п’янючого водія
Сьогодні, 09:50
«Щучий» рекорд: як волинянин упіймав гігантську рибину на озері. ФОТО
Сьогодні, 09:39
15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:20
Історія «дюймовочки» з Волині: як лікарі виходили дівчинку, що поміщалася у долоні
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 15 листопада: долар і євро втратили у ціні
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
09 листопад, 10:35
6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
06 листопад, 09:13
Що святкують 31 жовтня: традиції, заборони і прикмети Що святкують 31 жовтня: традиції, заборони і прикмети
31 жовтень, 09:18
30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
30 жовтень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик
Сьогодні, 10:11
 0
Пропонував патрульним 500 гривень і 100 доларів: у Луцьку зловили п’янючого водія
Сьогодні, 09:50
 0
«Щучий» рекорд: як волинянин упіймав гігантську рибину на озері. ФОТО
Сьогодні, 09:39
 0
15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:20
 0
Історія «дюймовочки» з Волині: як лікарі виходили дівчинку, що поміщалася у долоні
Сьогодні, 09:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿