15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій, - пише видання



Що можна робити 15 листопада



1. Якщо ваша дитина погано спить, то молитва цього дня допоможе внормувати сон, і ваш малюк спатиме міцно та безтурботно.



2. Сьогодні треба займатися шиттям, прядінням, рукоділлям. Важливо до свят встигнути все, що ви почнете.



Що не можна робити 15 листопада



1. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.



2. Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.



Народні прикмети на 15 листопада



Багато снігу на житницю – до потужної повені навесні;

снігурів багато – до швидких морозів;

на дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня;

птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду;

хмари затягнули небо – до тепла;

проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад;

туман ввечері – чекай вітру;

назбирати мало кедрових шишок – до теплої зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 листопада вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігаса і з ними семи тисяч мучеників, які постраждали за християнство в четвертому столітті.День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій, - пише видання Сьогодні 1. Якщо ваша дитина погано спить, то молитва цього дня допоможе внормувати сон, і ваш малюк спатиме міцно та безтурботно.2. Сьогодні треба займатися шиттям, прядінням, рукоділлям. Важливо до свят встигнути все, що ви почнете.1. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.2. Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.Багато снігу на житницю – до потужної повені навесні;снігурів багато – до швидких морозів;на дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня;птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду;хмари затягнули небо – до тепла;проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад;туман ввечері – чекай вітру;назбирати мало кедрових шишок – до теплої зими.

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