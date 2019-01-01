15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:20
15 листопада вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігаса і з ними семи тисяч мучеників, які постраждали за християнство в четвертому столітті.
День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій, - пише видання Сьогодні.
Що можна робити 15 листопада
1. Якщо ваша дитина погано спить, то молитва цього дня допоможе внормувати сон, і ваш малюк спатиме міцно та безтурботно.
2. Сьогодні треба займатися шиттям, прядінням, рукоділлям. Важливо до свят встигнути все, що ви почнете.
Що не можна робити 15 листопада
1. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.
2. Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
Народні прикмети на 15 листопада
Багато снігу на житницю – до потужної повені навесні;
снігурів багато – до швидких морозів;
на дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня;
птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду;
хмари затягнули небо – до тепла;
проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад;
туман ввечері – чекай вітру;
назбирати мало кедрових шишок – до теплої зими.
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День ангела відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій, - пише видання Сьогодні.
Що можна робити 15 листопада
1. Якщо ваша дитина погано спить, то молитва цього дня допоможе внормувати сон, і ваш малюк спатиме міцно та безтурботно.
2. Сьогодні треба займатися шиттям, прядінням, рукоділлям. Важливо до свят встигнути все, що ви почнете.
Що не можна робити 15 листопада
1. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.
2. Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
Народні прикмети на 15 листопада
Багато снігу на житницю – до потужної повені навесні;
снігурів багато – до швидких морозів;
на дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня;
птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду;
хмари затягнули небо – до тепла;
проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад;
туман ввечері – чекай вітру;
назбирати мало кедрових шишок – до теплої зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:20