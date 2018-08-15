Пропонував патрульним 500 гривень і 100 доларів: у Луцьку зловили п’янючого водія

У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія.Ввечері, 14 листопада, патрульні отримали орієнтування, що водій Nissan керує в стані алкогольного сп’яніння.Транспортний засіб виявили по вулиці Огієнка. Перевірку на вміст алкоголю водій пройшов у законному порядку, мав 2,28 проміле алкоголю, що в 11 разів перевищило допустиму норму.Під час оформлення адмінматеріалів за порушення чоловік почав пропонувати неправомірну вигоду інспекторам. Зокрема клав гроші ( 500 гривень і 100 доларів) між сидіннями службового автомобіля. На неодноразові зауваження не реагував і продовжував наполягати на своєму.Про подію патрульні повідомили слідчо-оперативну групу. Відтак порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність. Також на нього оформили постанову і протокол.