Пропонував патрульним 500 гривень і 100 доларів: у Луцьку зловили п’янючого водія
Сьогодні, 09:50
У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія.
Ввечері, 14 листопада, патрульні отримали орієнтування, що водій Nissan керує в стані алкогольного сп’яніння.
Транспортний засіб виявили по вулиці Огієнка. Перевірку на вміст алкоголю водій пройшов у законному порядку, мав 2,28 проміле алкоголю, що в 11 разів перевищило допустиму норму.
Під час оформлення адмінматеріалів за порушення чоловік почав пропонувати неправомірну вигоду інспекторам. Зокрема клав гроші ( 500 гривень і 100 доларів) між сидіннями службового автомобіля. На неодноразові зауваження не реагував і продовжував наполягати на своєму.
Про подію патрульні повідомили слідчо-оперативну групу. Відтак порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність. Також на нього оформили постанову і протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ввечері, 14 листопада, патрульні отримали орієнтування, що водій Nissan керує в стані алкогольного сп’яніння.
Транспортний засіб виявили по вулиці Огієнка. Перевірку на вміст алкоголю водій пройшов у законному порядку, мав 2,28 проміле алкоголю, що в 11 разів перевищило допустиму норму.
Під час оформлення адмінматеріалів за порушення чоловік почав пропонувати неправомірну вигоду інспекторам. Зокрема клав гроші ( 500 гривень і 100 доларів) між сидіннями службового автомобіля. На неодноразові зауваження не реагував і продовжував наполягати на своєму.
Про подію патрульні повідомили слідчо-оперативну групу. Відтак порушнику загрожує ще й кримінальна відповідальність. Також на нього оформили постанову і протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик
Сьогодні, 10:11
Пропонував патрульним 500 гривень і 100 доларів: у Луцьку зловили п’янючого водія
Сьогодні, 09:50
15 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:20