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Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Осінь – пора яскравих барв лише на початку, коли дерева ще не встигли скинути свої жовтогарячі одежини, а небо не вкрилося товстою сірою ковдрою з хмар. Утім, у Луцьку є місце, що завжди тішитиме око соковитими відтінками, а мешканців зігріватиме навіть у негоду – житловий комплекс «Caramel Residence» від компанії «ЛДБК».

Архітектори та будівельники подбали, щоб власники «квадратів» у «карамельних» багатоповерхівках почували себе затишно і комфортно, щоби ЖК «Caramel Residence» став місцем, звідки не хочеться йти і куди якомога швидше було бажання повертатися.

У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. Будівельники й далі невпинно працюють над зведенням помешкань в інших «карамельних» багатоповерхівках. На території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання.

У багатоповерхівці на Конякіна, 3Б будівельники завершують роботи з вкладання плитки у під'їздах і обіцяють поставити крапку у цьому питанні приблизно за тиждень. Почали спеціалісти виконувати фінішне оздоблення «карамельних» будинків усередині і нині активно виконують фінішне фарбування.

У будинку на Конякіна, 3В, фахівці закінчили працювати над покрівлею. У першій секції завершили штукатурні роботи та майже всюди встановили вікна. Така ж ситуація і в другій секції. Спеціалісти фактично завершили монтувати електропроводку.

У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – перекрили четвертий поверх. Наразі будівельники виконують цегляну кладку п'ятого поверху.

На Конякіна, 3Д та 3Є, незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, облаштували пальове поле і готують все під заливання фундаменту.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*


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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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