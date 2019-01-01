Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада

Вихідні обіцяють бути насиченими, як у культурному, так і у розважальному планах. Організатори заходів у Луцьку підготували круту осінню програму, аби максимально розвіяти сезонну хандру і дати можливість відпочити душею і тілом після напруженого робочого тижня.підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Старий добрий і безкомпромісний блюз у Цитрі, який зіграє Mike Greene (USA) спільно із одним з найкращих блюзменів України Max Tavrichesky.Майк Грін музичну кар'єру почав рано, але в юності був змушений її перервати через призов на В'єтнамську війну. Далі Майк залишив батьківщину в ім'я музики і подався подорожувати по всій земній кулі, зробивши музичну кар'єру у Франції. Майк працював разом із Louisiana Red, відкривав концерти Luther Allison і Tony Joe White, грає на кількох інструментах - від гітари до акордеона - і має вроджене почуття всіх стилів американської музики, блюз, кантрі, фольк чи рок.Попередній продаж: 200 грн. В день концерту 300 грн. Деталі на барі 050-8802-555.Подія:Тип заходу: Презентація книгиМісце: Книгарня «Є»Початок: 18:30Що обіцяють: Ілларіон Павлюк презентує книжку «Танець недоумка», яка балансує (танцює) на межі наукової фантастики та психологічної прози. Модеруватиме бойова подруга письменника Maiia Moskvych.Головний герой робить помилку за помилкою. І лише тоді, коли починає це усвідомлювати, настають зміни. Його доля визначена — у героя, можливо, є генетична хвороба, яка пришвидшує його деградацію з кожною хвилиною. Його основна цінність — сім'я. Найбільший страх — за їхнє майбутнє. Головний герой книжки космічний біолог Гіль, за плечима якого чимало військових операцій, переживає не найкращі часи: безробіття, безгрошів’я, сім’я на межі розлучення, ще й висока ймовірність, що проявиться спадкова генетична хвороба, в якій швидка смерть — це чи не найкращий фінал. І ось неочікувано з’являється пропозиція роботи, яка, здавалося б, вирішує всі проблеми одночасно: наукова експедиція на далеку планету. Хороші гроші, медична страховка, мінімальні ризики. Чи виявиться рішення летіти, до якого підштовхує страх, правильним? І чи такі вже мінімальні ризики на далекій і химерній планеті Іш-Чель?Подія:Тип заходу: ВиставкаМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: Запрошують усіх на відкриття персональної виставки Михайла Барабаша «Mediahuman» (інсталяція, відео, об‘єкт, графіка), що відбудеться 15 листопада о 17.00 в #МСУМК! Під час відкриття вхід вільний! тел.: 066 142 51 18.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власноруч підсвічника-лисички. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Організатори пропонують провести вечір в компанії хороших друзів і порозважатися під запальну музику у живому виконанні. Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: ПрезентаціяМісце: Passage InterditПочаток: 15:00Що обіцяють: Громадська організація «ІМАГО» презентує Проект «Чому плачуть діти», який фінансується за підтримки Українського культурного фонду. Під час проекту були проведені різноманітні майстер-класи, навчання, де кожен учасник почерпнув та дізнався щось нове про анімацію, майстри розповідали про лайфхаки, секрети сторіборду та багато чого іншого. У підсумку цієї роботи буде представлене відео навчання та креативних робіт учасників.Процес виготовлення декорація, підбір та створення персонажів, підготовка сцен - усе це довготривала та клопітка праця! Під час презентації буде проведена виставка, де Ви, на власні очі, зможете побачити усі детальки локацій, декорацій та ближче познайомитися із персонажами!Результат праці аніматорів та оператора буде представлений готовий анімаційний короткометражний фільм «Чому плачуть діти».Саундтрек до короткометражки склав та написав відомий український співак Сергій Бабкін, також він озвучив головного персонажа! Окрім цього Юрій Коваленко, відомий як Доктор Звук, озвучив голос автора!Вхід – безкоштовний. Вік: 12+Подія:Тип заходу: КонцертМісце: «Адреналін сіті»Початок: 20:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться наймасштабніше святкування дня студента. У програмі: батл університетів, led-show, танцювальний флешмоб, фудкорт, бар, lounge zone, dj-парад.Хедлайнер святкування - гурт «MOZGI» - український суперпопулярний гурт танцювальної електронної музики.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Святкування дня радіо та телебачення. Вільний мікрофон.Дискотека «Хіти на замовлення». Святковий вініловий сет. Відверті зізнання журналістів про ефірні факапи. Вхід 50грн, бронювання столиків 050 880 2 555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:00Що обіцяють: «У клубі «MAYDAN» будуть гудіти усі стіни та стеля», – пишуть організатори. Круті банди зберуться на одній сцені, щоб прокачати гостей якісною музикою, брейкдаунами та шаленим драйвом: Grayshapes (Київ), SMYTE (Львів) + special guest.Подія:Тип заходу: СвяткуванняМісце: George's ClubПочаток: 22:00Що обіцяють: Запрошують відсвяткувати день народження George's Club у чудовій запальній атмосфері. Будуть гучно співати пісні, танцювати під улюблені треки та смакувати стравами! Гарний настрій гарантують. Спеціальний гість - ілюзіоніст-менталіст Віктор Кочерга. Бронь столиків за номером: 380 50 490 77 14.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: ДОРОШ – музикант, виконавець, продюсер та успішний бізнесмен – представляє нову концертну програму.«Мої пісні повністю віддзеркалюють моє життєве кредо: позитивне, легке, навіть святкове ставлення до всього, і зовсім не важливо, понеділок сьогодні або п’ятниця», – коментує ДОРОШ: «Не варто жити поспіхом, давайте насолоджуватися кожним моментом!»У своїх піснях, більшість із яких ДОРОШ написав сам, він ділиться власним досвідом, своїми життєвими цінностями, речами, близькими для багатьох. Подаруйте собі вечір щирої музики!Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Територія йоги. Луцьк. Ковельська 2, ЛуцькПочаток: 13:00Що обіцяють: Великий майстер-клас з акройоги від єдиних на Волині сертифікованих інструкторів у даному напрямку - Олени Василюк та Андрія Ганіна.Обіцяють, що на майстер-класі ви:- круто пропрацюєте все тіло- отримаєте досвід бути в ролі «бази» та «пташки»- освоїте низькі та середньої висоти акробаланси- повзаємодієте з різними людьми і навчитесь відчувати глибше- візьмете участь у груповій тілесно-орієнтованій терапевтичній роботі- навчитесь довіряти- отримаєте міні-масаж і навчитесь швидко та якісно розслабляти тіло після навантажень- візьмете участь в чаюванні.Попередня фізична підготовка вітається, але не обов'язкова (з нею вам буде легше).Реєстрація до 17 листопада - 400 грн з учасника, в день семінару за наявності місць - 450 грн. Сімейним парам знижка 200 грн з пари (оплата 600 грн з пари). Реєстрація за тел. 067 18 08 108.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Центральний універмаг міста ЛуцькаПочаток: 15:00Що обіцяють: У Галереї «ART GALLERY» Центрального універмагу міста Луцька проходитиме тренінг із генеалогії на тему: «Як і для чого досліджувати власний родовід».Під час заходу ви дізнаєтесь, як можна самостійно здійснювати пошук інформації в архіві та інтернет-архівах стосовно наступного: що таке ДНК-тест з етнічного походження, як його здавати, та яку інформацію він може надати? Як створювати дерево роду і яку програму слід для цього використовувати? Як зберігати інформацію про предків? Які переваги надає дослідження власного родоводу для людини?Захід буде міститити практичну складову, тому учасникам варто мати із собою ручку, записник чи електронний носій інформації. Для усіх учасників тренінгу буде розіслано презентації після тренінгу.Спікер заходу: Тетяна Яцечко-Блаженко – історик, журналіст, генеалог, співавторка проекту про волинську генеалогію «Lodomeria».Кількість місць - обмежена.Фільм:Жанр: Бойовик, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 14:20; 16:45; 18:00; 19:15; 20:30; 21:45; 23:00Про що фільм: Приватне детективне агентство Таунсенд, очолюване таємничим Чарлі, відкриває свої офіси по всьому світу, і тепер в різних куточках земної кулі команди суперпрофесійних Ангелів під керівництвом Босли забезпечують спокій і безпеку своїм клієнтам.Фільм:Жанр: Драма, біографія, спортМісце: «Premier City»Початок: 13:00; 16:00; 19:00; 22:00Про що фільм: Фільм розповідає про взаємини американського автомобільного конструктора Керролла Шелбі та безстрашного британського гонщика Кена Майлза, які разом борються з тиском великої корпорації, законами фізики та власними злими духами, аби створити новий революційний спорткар для компанії «Форд» і кинути виклик непереможним машинам Енцо Феррарі у 24-годинній гонці на витривалість у французькому Ле-Мані у 1966 році.