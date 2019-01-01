Під Луцьком трактор з'їхав у кювет, водій загинув на місці

У селі Промінь Луцького району трактор з'їхав у кювет, його керманич загинув на місці аварії.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 14 листопада, близько 20 години.Попередньо поліцейські встановили, що 32-річний місцевий житель на тракторі «Т-25», рухаючись заднім ходом, з’їхав у кювет. Від отриманих травм тракторист помер на місці події.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.