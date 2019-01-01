вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком трактор з'їхав у кювет, водій загинув на місці

Під Луцьком трактор з'їхав у кювет, водій загинув на місці
У селі Промінь Луцького району трактор з'їхав у кювет, його керманич загинув на місці аварії.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Трагедія трапилася учора, 14 листопада, близько 20 години.

Попередньо поліцейські встановили, що 32-річний місцевий житель на тракторі «Т-25», рухаючись заднім ходом, з’їхав у кювет. Від отриманих травм тракторист помер на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, трактор, Луцький, район, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі
Сьогодні, 10:36
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
Сьогодні, 10:31
Під Луцьком трактор з'їхав у кювет, водій загинув на місці
Сьогодні, 10:22
З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик
Сьогодні, 10:11
Пропонував патрульним 500 гривень і 100 доларів: у Луцьку зловили п’янючого водія
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Засудили хлопця, який став винуватцем моторошної ДТП за участі маршрутки «Київ–Ковель» Засудили хлопця, який став винуватцем моторошної ДТП за участі маршрутки «Київ–Ковель»
11 листопад, 18:40
На Рівненщині пасажир під час ДТП випав з авто і загинув, а п'яний водій навіть не помітив На Рівненщині пасажир під час ДТП випав з авто і загинув, а п'яний водій навіть не помітив
10 листопад, 19:55
Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині
06 листопад, 09:57
На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка
04 листопад, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині судили неповнолітню дівчину, яка вкрала у магазині косметику
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині вбили 26-річну дівчину
Сьогодні, 11:13
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада
Сьогодні, 11:00
 0
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿