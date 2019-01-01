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З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик

З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик
З 20 листопада на більшій території України нічні температури будуть опускатися нижче 0 градусів.

Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, - пише Обозреватель.

Коментуючи прогнози про те, що нібито Україну очікує нова хвиля потепління, він зауважив: "Україну очікує нова хвиля похолодання. З кожним днем буде все холодніше й холодніше".

За його словами, "буде спостерігатися стабільне похолодання. З 20-22 листопада нічні температури повсюди, окрім крайнього півдня, Причорномор'я, будуть від 0 до 5 градусів морозу. 21 листопада і в наступні дні нічні морози охоплять більшу частину України".

Вдень температура повітря, починаючи з 20 листопада, не підніматиметься вище 5 градусів тепла. "Температура буде 0... +5 градусів", – уточнив синоптик.

З 20 листопада температура повітря вдень не перевищуватиме +5 градусів

Він підкреслив, що це похолодання не можна назвати аномальним. "Це норма для другої половини листопада". У той же час в період до 24 листопада істотних опадів по всій території України не очікується, – повідомив синоптик.

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Теги: похолодання, морози, Україна, синоптик
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