З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик





Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, - пише



Коментуючи прогнози про те, що нібито Україну очікує нова хвиля потепління, він зауважив: "Україну очікує нова хвиля похолодання. З кожним днем буде все холодніше й холодніше".



За його словами, "буде спостерігатися стабільне похолодання. З 20-22 листопада нічні температури повсюди, окрім крайнього півдня, Причорномор'я, будуть від 0 до 5 градусів морозу. 21 листопада і в наступні дні нічні морози охоплять більшу частину України".



Вдень температура повітря, починаючи з 20 листопада, не підніматиметься вище 5 градусів тепла. "Температура буде 0... +5 градусів", – уточнив синоптик.



З 20 листопада температура повітря вдень не перевищуватиме +5 градусів



Він підкреслив, що це похолодання не можна назвати аномальним. "Це норма для другої половини листопада". У той же час в період до 24 листопада істотних опадів по всій території України не очікується, – повідомив синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 20 листопада на більшій території України нічні температури будуть опускатися нижче 0 градусів.Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, - пише Обозреватель Коментуючи прогнози про те, що нібито Україну очікує нова хвиля потепління, він зауважив: "Україну очікує нова хвиля похолодання. З кожним днем буде все холодніше й холодніше".За його словами, "буде спостерігатися стабільне похолодання. З 20-22 листопада нічні температури повсюди, окрім крайнього півдня, Причорномор'я, будуть від 0 до 5 градусів морозу. 21 листопада і в наступні дні нічні морози охоплять більшу частину України".Вдень температура повітря, починаючи з 20 листопада, не підніматиметься вище 5 градусів тепла. "Температура буде 0... +5 градусів", – уточнив синоптик.З 20 листопада температура повітря вдень не перевищуватиме +5 градусівВін підкреслив, що це похолодання не можна назвати аномальним. "Це норма для другої половини листопада". У той же час в період до 24 листопада істотних опадів по всій території України не очікується, – повідомив синоптик.

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