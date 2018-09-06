Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі
Сьогодні, 10:36
Повідомили деталі смертельного нещасного випадку у СТОВ «Зоря».
Про це інформує управління Держпраці в області.
Нагадаємо, 13 листопада на фермі загинув чоловік. Попередньо повідомляли, що той, працюючи біля підводи, отримав удар копитом коня, внаслідок чого помер на місці.
За інформацією управління Держпраці, чоловік, який працював за трудовим договором і виконував роботи на гужовому транспорті, впав з воза внаслідок переляку коней. Потерпілий отримав травми несумісні з життям.
В області створили спеціальну комісію, яка з’ясує усі обставини та причини нещасного випадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує управління Держпраці в області.
Нагадаємо, 13 листопада на фермі загинув чоловік. Попередньо повідомляли, що той, працюючи біля підводи, отримав удар копитом коня, внаслідок чого помер на місці.
За інформацією управління Держпраці, чоловік, який працював за трудовим договором і виконував роботи на гужовому транспорті, впав з воза внаслідок переляку коней. Потерпілий отримав травми несумісні з життям.
В області створили спеціальну комісію, яка з’ясує усі обставини та причини нещасного випадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Коняці, собаці і жінці не вірь.!
Останні новини
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
Як у луцьких маршрутках оплатити проїзд QR-кодом*
Сьогодні, 10:51
Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі
Сьогодні, 10:36
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
Сьогодні, 10:31
Під Луцьком трактор з'їхав у кювет, водій загинув на місці
Сьогодні, 10:22