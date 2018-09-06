вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі

Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі
Повідомили деталі смертельного нещасного випадку у СТОВ «Зоря».

Про це інформує управління Держпраці в області.

Нагадаємо, 13 листопада на фермі загинув чоловік. Попередньо повідомляли, що той, працюючи біля підводи, отримав удар копитом коня, внаслідок чого помер на місці.

За інформацією управління Держпраці, чоловік, який працював за трудовим договором і виконував роботи на гужовому транспорті, впав з воза внаслідок переляку коней. Потерпілий отримав травми несумісні з життям.

В області створили спеціальну комісію, яка з’ясує усі обставини та причини нещасного випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, кінь, ферма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коняці, собаці і жінці не вірь.!
Відповісти
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
Як у луцьких маршрутках оплатити проїзд QR-кодом*
Сьогодні, 10:51
Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі
Сьогодні, 10:36
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
Сьогодні, 10:31
Під Луцьком трактор з'їхав у кювет, водій загинув на місці
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
На волинській фермі чоловік загинув від удару коня На волинській фермі чоловік загинув від удару коня
14 листопад, 11:07
В Англії поліцейський кінь загинув через футбольних фанатів В Англії поліцейський кінь загинув через футбольних фанатів
24 квітень, 05:13
На Волині коня на смерть переїхало авто: власника тварини судили На Волині коня на смерть переїхало авто: власника тварини судили
06 вересень, 2018, 17:14
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
Сьогодні, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині судили неповнолітню дівчину, яка вкрала у магазині косметику
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині вбили 26-річну дівчину
Сьогодні, 11:13
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада
Сьогодні, 11:00
 0
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿