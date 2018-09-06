Загибель чоловіка від удару коня на волинській фермі: відомі нові деталі





Про це інформує управління Держпраці в області.



Нагадаємо, 13 листопада на фермі загинув чоловік. Попередньо повідомляли, що той,



За інформацією управління Держпраці, чоловік, який працював за трудовим договором і виконував роботи на гужовому транспорті, впав з воза внаслідок переляку коней. Потерпілий отримав травми несумісні з життям.



В області створили спеціальну комісію, яка з’ясує усі обставини та причини нещасного випадку.

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