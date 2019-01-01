У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
До Рівненської обласної дитячої лікарні потрапив однорічний малюк, який проковтнув батарейку. Наразі дитина – у стабільному стані в хірургічному відділенні.
Як розповів порталу ЧаРівне лікуючий лікар Володимир Домарацький хлопчику провели безоперативне видалення предмету:
"Видалення проводили без операції через ротову порожнину та під загальним наркозом. Ця процедура за складністю є навіть складнішою, ніж оперативне втручання. Через те, що ця батарейка була з електроліту, то ця речовина пошкодила стравохід. Є опіки. Наразі життю дитини нічого не загрожує".
За словами лікаря родина малюка благополучна. Кругла батарейка, яку проковтнув хлопчик могла бути з дитячої іграшки, її діаметр 2 см.
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Як розповів порталу ЧаРівне лікуючий лікар Володимир Домарацький хлопчику провели безоперативне видалення предмету:
"Видалення проводили без операції через ротову порожнину та під загальним наркозом. Ця процедура за складністю є навіть складнішою, ніж оперативне втручання. Через те, що ця батарейка була з електроліту, то ця речовина пошкодила стравохід. Є опіки. Наразі життю дитини нічого не загрожує".
За словами лікаря родина малюка благополучна. Кругла батарейка, яку проковтнув хлопчик могла бути з дитячої іграшки, її діаметр 2 см.
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