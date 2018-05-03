На Волині судили неповнолітню дівчину, яка вкрала у магазині косметику





Слухання справи відбулось 11 листопада, йдеться у постанові суду, - пише



6 листопада о 20:00, перебуваючи в магазині «Єва» у Рожищі, обвинувачена таємно викрала крем для обличчя марки «Maybelline», чим заподіяла потерпілій стороні майнову шкоду на суму 189 гривень.



В судовому засіданні неповнолітня свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась.



Заслухавши пояснення неповнолітньої, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що вона вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна).



Суддя постановив визнати дівчиною винною у вчиненні правопорушення та застосувати відносно неї заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх – попередження.



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