На Волині судили неповнолітню дівчину, яка вкрала у магазині косметику
Сьогодні, 11:32
У Рожищенському районному суді розглядали справу щодо неповнолітньої дівчини, яка обікрала магазин.
Слухання справи відбулось 11 листопада, йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
6 листопада о 20:00, перебуваючи в магазині «Єва» у Рожищі, обвинувачена таємно викрала крем для обличчя марки «Maybelline», чим заподіяла потерпілій стороні майнову шкоду на суму 189 гривень.
В судовому засіданні неповнолітня свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась.
Заслухавши пояснення неповнолітньої, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що вона вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна).
Суддя постановив визнати дівчиною винною у вчиненні правопорушення та застосувати відносно неї заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх – попередження.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Слухання справи відбулось 11 листопада, йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
6 листопада о 20:00, перебуваючи в магазині «Єва» у Рожищі, обвинувачена таємно викрала крем для обличчя марки «Maybelline», чим заподіяла потерпілій стороні майнову шкоду на суму 189 гривень.
В судовому засіданні неповнолітня свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась.
Заслухавши пояснення неповнолітньої, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що вона вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст. 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна).
Суддя постановив визнати дівчиною винною у вчиненні правопорушення та застосувати відносно неї заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх – попередження.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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