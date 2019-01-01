На Волині вбили 26-річну дівчину
Сьогодні, 11:13
Учора, 14 листопада, в одному із будинків у селі Машів у Любомльському району місцеві жителі виявили мертвою 26-річну жительку Луцького району. На її тілі були видимі явні ознаки насильницької смерті.
Про це повідомляє поліція Волині.
Співробітники Любомльського відділу поліції оперативно встановили, що умисне вбивство скоїв 29-річний житель цього ж району. Його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Наразі, вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що вбивство відбулося під час пиятики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє поліція Волині.
Співробітники Любомльського відділу поліції оперативно встановили, що умисне вбивство скоїв 29-річний житель цього ж району. Його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Наразі, вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що вбивство відбулося під час пиятики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вбили 26-річну дівчину
Сьогодні, 11:13
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада
Сьогодні, 11:00
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56