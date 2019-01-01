На Волині вбили 26-річну дівчину

Учора, 14 листопада, в одному із будинків у селі Машів у Любомльському району місцеві жителі виявили мертвою 26-річну жительку Луцького району. На її тілі були видимі явні ознаки насильницької смерті.Про це повідомляє поліція Волині.Співробітники Любомльського відділу поліції оперативно встановили, що умисне вбивство скоїв 29-річний житель цього ж району. Його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.Наразі, вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.Нагадаємо, раніше повідомляли, що