Судили чоловіка, який у Луцьку покусав та побив патрульну





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 12 листопада, - пише



У документі зазначено, що капралка разом із лейтентантом поліції, перебуваючи у складі екіпажу "Цунамі 305", 24 травня 2019 року отримали виклик про тілесні пошкодження. По приїзду вони побачили чоловіка, який був п'яний та поводився неадекватно.



Чоловік намагався уникнути затримання та двічі вкусив патрульну за кисть правої руки та наніс один удар головою в передпліччя, коли вона намагалася надягнути йому кайданки.



За напад на поліцейську чоловіку присудили 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, проте звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловіка покарали за напад на капралку патрульної поліції.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 12 листопада, - пише Конкурент У документі зазначено, що капралка разом із лейтентантом поліції, перебуваючи у складі екіпажу "Цунамі 305", 24 травня 2019 року отримали виклик про тілесні пошкодження. По приїзду вони побачили чоловіка, який був п'яний та поводився неадекватно.Чоловік намагався уникнути затримання та двічі вкусив патрульну за кисть правої руки та наніс один удар головою в передпліччя, коли вона намагалася надягнути йому кайданки.За напад на поліцейську чоловіку присудили 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, проте звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю 2 роки.

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