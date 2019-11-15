Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО





Про це повідомила дружина чоловіка Галина Чижевська у Facebook, передає



Зокрема, жінка попросила порадити рецепт, як приготувати цей делікатес. У відповідь коментарі користувачів мережі Галина відповіла, що гриб чоловік знайшов у лісі, а сама рівнянка раніше ніколи не бачила цей продукт вживу.



"Вони й справді ростуть під землею. Ми збирали маслюки в молодому сосняку і там же була галявинка, повністю перерита дикими кабанами, купа їхніх слідів. Десь біля того місця чоловік і знайшов. Свині і собаки вміють їх шукати, є навіть породи, які для цього навчають. Друзі-мисливці кажуть, що наші мисливські сеттери і такси теж уміють, головне - навчити. А цей грибочок, напевно, вони вирили, але не помітили, - розповіла Галина Чижевська.



До слова, трюфелі – це рід сумчастих грибів із підземними м'ясистими плодовими тілами. Кілограм першосортних свіжих грибів на ринку коштує 3500-4000 євро. Окремі рекордні екземпляри різних видів навіть продаються на аукціонах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області в одному із молодих соснових лісів на галявинці місцевий житель знайшов трюфель.Про це повідомила дружина чоловікау Facebook, передає "Zik" Зокрема, жінка попросила порадити рецепт, як приготувати цей делікатес. У відповідь коментарі користувачів мережівідповіла, що гриб чоловік знайшов у лісі, а сама рівнянка раніше ніколи не бачила цей продукт вживу."Вони й справді ростуть під землею. Ми збирали маслюки в молодому сосняку і там же була галявинка, повністю перерита дикими кабанами, купа їхніх слідів. Десь біля того місця чоловік і знайшов. Свині і собаки вміють їх шукати, є навіть породи, які для цього навчають. Друзі-мисливці кажуть, що наші мисливські сеттери і такси теж уміють, головне - навчити. А цей грибочок, напевно, вони вирили, але не помітили, - розповіла Галина Чижевська.До слова, трюфелі – це рід сумчастих грибів із підземними м'ясистими плодовими тілами. Кілограм першосортних свіжих грибів на ринку коштує 3500-4000 євро. Окремі рекордні екземпляри різних видів навіть продаються на аукціонах.

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