вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО

Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО
У Рівненській області в одному із молодих соснових лісів на галявинці місцевий житель знайшов трюфель.

Про це повідомила дружина чоловіка Галина Чижевська у Facebook, передає "Zik".

Зокрема, жінка попросила порадити рецепт, як приготувати цей делікатес. У відповідь коментарі користувачів мережі Галина відповіла, що гриб чоловік знайшов у лісі, а сама рівнянка раніше ніколи не бачила цей продукт вживу.

"Вони й справді ростуть під землею. Ми збирали маслюки в молодому сосняку і там же була галявинка, повністю перерита дикими кабанами, купа їхніх слідів. Десь біля того місця чоловік і знайшов. Свині і собаки вміють їх шукати, є навіть породи, які для цього навчають. Друзі-мисливці кажуть, що наші мисливські сеттери і такси теж уміють, головне - навчити. А цей грибочок, напевно, вони вирили, але не помітили, - розповіла Галина Чижевська.

До слова, трюфелі – це рід сумчастих грибів із підземними м'ясистими плодовими тілами. Кілограм першосортних свіжих грибів на ринку коштує 3500-4000 євро. Окремі рекордні екземпляри різних видів навіть продаються на аукціонах.

Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, трюфель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО
Сьогодні, 11:40
На Волині судили неповнолітню дівчину, яка вкрала у магазині косметику
Сьогодні, 11:32
На Волині вбили 26-річну дівчину
Сьогодні, 11:13
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада
Сьогодні, 11:00
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
У селі на Рівненщині - найдешевше тепло в Україні У селі на Рівненщині - найдешевше тепло в Україні
Сьогодні, 04:04
На Рівненщині знайшли братську могилу вояків УПА, розстріляних НКВС. ФОТО На Рівненщині знайшли братську могилу вояків УПА, розстріляних НКВС. ФОТО
Сьогодні, 00:12
На Рівненщині пасажир під час ДТП випав з авто і загинув, а п'яний водій навіть не помітив На Рівненщині пасажир під час ДТП випав з авто і загинув, а п'яний водій навіть не помітив
10 листопад, 19:55
На Рівненщині лучанин на вантажівці врізався у мікроавтобус: двоє потерпілих На Рівненщині лучанин на вантажівці врізався у мікроавтобус: двоє потерпілих
09 листопад, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік знайшов у лісі на Рівненщині гриб, який коштує 4 тисячі євро. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині судили неповнолітню дівчину, яка вкрала у магазині косметику
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині вбили 26-річну дівчину
Сьогодні, 11:13
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15 – 17 листопада
Сьогодні, 11:00
 0
У Рівному рятували малюка, який проковтнув батарейку
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿