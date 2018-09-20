Журналістка стала депутаткою Нововолинської міськради замість загиблого в аварії однопартійця

Іванна Білішук поповнила склад депутатського корпусу Нововолинської міської ради. Вона зайняла місце свого колишнього однопартійця від міської організації Радикальної партії Олега Ляшка Віктора Яреми, котрий трагічно загинув влітку нинішнього року.



Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міської ради.



Учора, 14 листопада, на пленарному засіданні голова Нововолинської міської виборчої комісії Лариса Синицина повідомила про реєстрацію новообраного депутата. Відповідно Іванна Білішук увійшла до складу депутатської постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, діяльності ЗМІ, правопорядку та протидії корупції.



Міський голова Віктор Сапожніков вручив новообраній депутатці Нововолинської міської ради посвідчення та побажав їй плідної роботи на благо громади міста.

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