У МОЗ розповіли, лікування яких хвороб профінансують наступного року
Сьогодні, 12:15
Наступного року Міністерство охорони здоров'я повністю профінансує лікування серцево-судинних хвороб, інфарктів та інсультів, а також покриє витрати на пологи й неонатальну допомогу.
Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час засідання парламенту під час Години запитань до уряду, - передає УНН.
"Пріоритетно будуть профінансовані, повністю закривши потребу закладів охорони здоров'я - серцево-судинні захворювання, гострі інфаркти, інсульти, пологи і неонатальна допомога", - зазначила Скалецька.
За її словами, в пріоритеті - саме ті захворювання, які найчастіше призводять до смертності й інвалідності, або ті, що стосуються найбільшого ризику.
Майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров'я в Державному бюджеті-2020, підуть на Програму медичних гарантій із забезпечення 6 видів безкоштовної медичної допомоги пацієнтам в Україні: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів.
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Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час засідання парламенту під час Години запитань до уряду, - передає УНН.
"Пріоритетно будуть профінансовані, повністю закривши потребу закладів охорони здоров'я - серцево-судинні захворювання, гострі інфаркти, інсульти, пологи і неонатальна допомога", - зазначила Скалецька.
За її словами, в пріоритеті - саме ті захворювання, які найчастіше призводять до смертності й інвалідності, або ті, що стосуються найбільшого ризику.
Майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров'я в Державному бюджеті-2020, підуть на Програму медичних гарантій із забезпечення 6 видів безкоштовної медичної допомоги пацієнтам в Україні: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів.
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