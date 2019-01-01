У Ковелі відновили процес видачі дозволів для автоперевезень в Польщу. ВІДЕО





Про це Ігор Чайка.



Нагадують, на засіданні українсько-польської змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, яке відбулося наприкінці жовтня у Варшаві, домовилися про видачу додатково 5 тисяч дозволів на здійснення вантажних перевезень територією Республіки Польща до квоти на 2019 рік. 12 листопада Державна служба з питань безпеки на транспорті розпочала їх видачу в 7 пунктах, в тому числі на Волині - в Ковелі та Голобах.



Далекобійник Андрій Ткачук каже: стривожені тим, що вчора ввечері видачу дозволів на Польщу вкотре припинили.



«Станом на сьогодні польських дозволів для транзитних перевезень немає десь 3,5 неділі. Універсальних немає вже десь 2 місяці. В результаті всі перевізники мають простій, стоять і не можуть нікуди виїхати... Були погоджені попередні квоти на 2020 рік, була попередня квота 160 тисяч дозволів і була домовленість видати на цей рік додатково 5 тисяч дозволів. Цієї кількості не вистачає для перевізників України для здійснення своїх зобов’язань. Відучора до 9-ї вечора в Ковелі було видано 760 дозволів транзитних і 599 дозволів універсальних. Вчора вийшла директива з Укртрансбезпеки не видавати дозволи до 9 ранку, коли мало розпочатися засідання Комісії з видачі дозволів. Як воно буде - ми не знаємо. Будемо надіятися, що обійдеться без бійки...”, - каже Андрій Ткачук, перевізник ( м. Луцьк).



Співробітники Укртрансбезпеки в пункті видачі у Ковелі ситуацію Суспільному не прокоментували. Доки тривало засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів, перевізники звіряли чергу, яку самі ж і контролюють.



Зі слів речниці патрульної поліції області Ольги Бузулук, ситуація на вулиці Варшавській контрольована, з водіями фур проводять профілактичні бесіди. Керівник Укртрансбезпеки в області Віталій Конончук ситуацію прокоментував так:



«Прийнято рішення про видачу дозволів. Якщо раніше на рефрижератори могли відпускати порожні, то зараз на всі завантажені без виключення автомобілі. І рефрижератори також мають бути завантажені. Тобто, якщо він з вантажем, то він в першу чергу, згідно живої черги і отримає. Це залежить від польської сторони. Якщо польська сторона нам дасть – вони на цей рік дали нам на 160 000 дозволів менше. Ці дозволи швидко закінчилися. Не штучно створена черга, це був дуже високий попит у зв’язку з тим, що деякий час були відсутні дозволи, не видавалися вони. Це накопичилися перевізники, які мали заборгованості перед клієнтами по перевезенні вантажу».



Близько 13 години дня 14 листопада процес видачі дозволів у Ковелі відновили. До кінця тижня тут мають видати 438 транзитних дозволів згідно попередньої черги перевізників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 13 листопада ввечері припинили процес видачі дозволів для автоперевезень у Польщі, проте наступного дня його відновили.Про це Суспільному розповів ковельський кореспондентНагадують, на засіданні українсько-польської змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, яке відбулося наприкінці жовтня у Варшаві, домовилися про видачу додатково 5 тисяч дозволів на здійснення вантажних перевезень територією Республіки Польща до квоти на 2019 рік. 12 листопада Державна служба з питань безпеки на транспорті розпочала їх видачу в 7 пунктах, в тому числі на Волині - в Ковелі та Голобах.Далекобійниккаже: стривожені тим, що вчора ввечері видачу дозволів на Польщу вкотре припинили.«Станом на сьогодні польських дозволів для транзитних перевезень немає десь 3,5 неділі. Універсальних немає вже десь 2 місяці. В результаті всі перевізники мають простій, стоять і не можуть нікуди виїхати... Були погоджені попередні квоти на 2020 рік, була попередня квота 160 тисяч дозволів і була домовленість видати на цей рік додатково 5 тисяч дозволів. Цієї кількості не вистачає для перевізників України для здійснення своїх зобов’язань. Відучора до 9-ї вечора в Ковелі було видано 760 дозволів транзитних і 599 дозволів універсальних. Вчора вийшла директива з Укртрансбезпеки не видавати дозволи до 9 ранку, коли мало розпочатися засідання Комісії з видачі дозволів. Як воно буде - ми не знаємо. Будемо надіятися, що обійдеться без бійки...”, - каже Андрій Ткачук, перевізник ( м. Луцьк).Співробітники Укртрансбезпеки в пункті видачі у Ковелі ситуацію Суспільному не прокоментували. Доки тривало засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів, перевізники звіряли чергу, яку самі ж і контролюють.Зі слів речниці патрульної поліції області, ситуація на вулиці Варшавській контрольована, з водіями фур проводять профілактичні бесіди. Керівник Укртрансбезпеки в областіситуацію прокоментував так:«Прийнято рішення про видачу дозволів. Якщо раніше на рефрижератори могли відпускати порожні, то зараз на всі завантажені без виключення автомобілі. І рефрижератори також мають бути завантажені. Тобто, якщо він з вантажем, то він в першу чергу, згідно живої черги і отримає. Це залежить від польської сторони. Якщо польська сторона нам дасть – вони на цей рік дали нам на 160 000 дозволів менше. Ці дозволи швидко закінчилися. Не штучно створена черга, це був дуже високий попит у зв’язку з тим, що деякий час були відсутні дозволи, не видавалися вони. Це накопичилися перевізники, які мали заборгованості перед клієнтами по перевезенні вантажу».Близько 13 години дня 14 листопада процес видачі дозволів у Ковелі відновили. До кінця тижня тут мають видати 438 транзитних дозволів згідно попередньої черги перевізників.

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