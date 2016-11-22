Знайшли кликуна, якого нещодавно вкрали у центрі Луцька





Правоохоронці встановили, що крадіжку одного із таємничих символів древнього Луцька скоїв 21-річний житель обласного центру. Співробітники Луцького відділу поліції скульптуру кликуна вилучили. Вона не зазнала пошкоджень, - пише ГУНП у Волинській області.



«Завдяки професійним та злагодженим діям співробітників Луцького відділу поліції цей зухвалий злочин розкрито. Особу зловмисника встановлено. Йому буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після завершення розслідування суд визначить правопорушнику міру покарання», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.



Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.



«Ми вірили, що символ повернеться в місто. Приємно, що поліцейські дійсно стоять на захисті безпеки громадян та правопорядку. Дякую поліції, що знайшли й повернули місту цінну для кожного з нас скульптуру луцького кликуна», – зазначила Катерина Теліпська, начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради.



Нагадаємо, що торік 18 жовтня о 6 ранку злодії скоїли крадіжку скульптури луцького кликуна, котрий був розташований по вулиці Лесі Українки в обласному центрі. Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього злочину двох 15-річних лучан. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального України. Викраденого кликуна вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скеровано до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські повернули Луцьку, викрадений символ міста Правоохоронці встановили, що крадіжку одного із таємничих символів древнього Луцька скоїв 21-річний житель обласного центру. Співробітники Луцького відділу поліції скульптуру кликуна вилучили. Вона не зазнала пошкоджень, - пише ГУНП у Волинській області.«Завдяки професійним та злагодженим діям співробітників Луцького відділу поліції цей зухвалий злочин розкрито. Особу зловмисника встановлено. Йому буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після завершення розслідування суд визначить правопорушнику міру покарання», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.«Ми вірили, що символ повернеться в місто. Приємно, що поліцейські дійсно стоять на захисті безпеки громадян та правопорядку. Дякую поліції, що знайшли й повернули місту цінну для кожного з нас скульптуру луцького кликуна», – зазначила Катерина Теліпська, начальник управління туризму та промоції міста Луцької міськради.Нагадаємо, що торік 18 жовтня о 6 ранку злодії скоїли крадіжку скульптури луцького кликуна, котрий був розташований по вулиці Лесі Українки в обласному центрі. Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього злочину двох 15-річних лучан. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального України. Викраденого кликуна вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт із матеріалами провадження скеровано до суду.

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