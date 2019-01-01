Затримали двох волинян, які вночі вирубували ліс





Про це повідомляє



Близько 12 години ночі в Обзирському лісництві двоє місцевих чоловіків були затримані безпосередньо під час здійснення самовільної порубки. Своїми діями вони завдали збитків на понад 20 тисяч гривень, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.



Зазначають, що один із правопорушників декілька разів був затриманий працівниками державної лісової охорони та притягувався до відповідальності за ст.65 КУпАП – Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.



Справа перебуває на розгляді у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час нічного рейду затримали лісопорушників за вирубку лісу.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ Близько 12 години ночі в Обзирському лісництві двоє місцевих чоловіків були затримані безпосередньо під час здійснення самовільної порубки. Своїми діями вони завдали збитків на понад 20 тисяч гривень, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.Зазначають, що один із правопорушників декілька разів був затриманий працівниками державної лісової охорони та притягувався до відповідальності за ст.65 КУпАП – Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.Справа перебуває на розгляді у поліції.

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