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Затримали двох волинян, які вночі вирубували ліс

Затримали двох волинян, які вночі вирубували ліс
Працівники групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» під час нічного рейду затримали лісопорушників за вирубку лісу.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Близько 12 години ночі в Обзирському лісництві двоє місцевих чоловіків були затримані безпосередньо під час здійснення самовільної порубки. Своїми діями вони завдали збитків на понад 20 тисяч гривень, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.

Зазначають, що один із правопорушників декілька разів був затриманий працівниками державної лісової охорони та притягувався до відповідальності за ст.65 КУпАП – Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.

Справа перебуває на розгляді у поліції.


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Теги: Камінь-Каширський район, вирубка лісу, браконьєри
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