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На Волині автівка збила п'яного пішохода

На Волині автівка збила п'яного пішохода
У Володимир-Волинському районі під колеса автомобіля потрапив пішохід у стані алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт “Княжий Град”.

50-річний житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Citroën, спричинив дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Героїв Майдану, Стемковського та Рокицького у Заріччі. Водій їхав селом Заріччя у напрямку до Нововолинська.

Повідомлення про автопригоду надійшло вчора, 14 листопада о 18:13 годині.

Близько 17:50 годині водій здійснив наїзд на 26-річного жителя села Заріччя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Пішохід знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Власлідок ДТП 26-річний житель Заріччя отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітки та правого коліна.

Пішохода з отриманими травмами госпіталізували до неврологічного відділення Володимир-Волинського територіально-медичного об’єднання.

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Теги: аварія, Володимир, п'яний пішоход
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