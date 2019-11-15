На Волині автівка збила п'яного пішохода





Про це йдеться у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт



50-річний житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Citroën, спричинив дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Героїв Майдану, Стемковського та Рокицького у Заріччі. Водій їхав селом Заріччя у напрямку до Нововолинська.



Повідомлення про автопригоду надійшло вчора, 14 листопада о 18:13 годині.



Близько 17:50 годині водій здійснив наїзд на 26-річного жителя села Заріччя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.



Пішохід знаходився у стані алкогольного сп’яніння.



Власлідок ДТП 26-річний житель Заріччя отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітки та правого коліна.



Пішохода з отриманими травмами госпіталізували до неврологічного відділення Володимир-Волинського територіально-медичного об’єднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі під колеса автомобіля потрапив пішохід у стані алкогольного сп’яніння.Про це йдеться у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт “Княжий Град” 50-річний житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Citroën, спричинив дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Героїв Майдану, Стемковського та Рокицького у Заріччі. Водій їхав селом Заріччя у напрямку до Нововолинська.Повідомлення про автопригоду надійшло вчора, 14 листопада о 18:13 годині.Близько 17:50 годині водій здійснив наїзд на 26-річного жителя села Заріччя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.Пішохід знаходився у стані алкогольного сп’яніння.Власлідок ДТП 26-річний житель Заріччя отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітки та правого коліна.Пішохода з отриманими травмами госпіталізували до неврологічного відділення Володимир-Волинського територіально-медичного об’єднання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію