Яким буде ЗНО-2020: усе, що треба знати волинянам

Волинянам розповіли про новинки при написанні ЗНО у 2020 році. Основна відмінність – учні складатимуть три предмети ДПА у формі ЗНО, а не два, як було у 2019 році.Про це йшлося у п’ятницю, 15 листопада, під час пресконференції у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.Директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освітизауважила, що за процедурами складання оцінювання буде таким же, як і в 2019 році. Зокрема, кожен учасник матиме змогу скласти тест не більше, аніж із чотирьох предметів. Обов’язковим для всіх є тест з української мови та літератури, другий тест – можна обрати історію України чи математику, третій – із переліку на вибір.«Основна новація – цього року і студенти коледжів, і учні ПТУ здаватимуть три предмети ДПА у формі ЗНО, тоді як торік було 2 предмети. Йдеться про українську мову і літературу, математику або історію України та третій предмет, що учень може самостійно обрати із запропонованого переліку», - наголосила вона. Тим же, хто обере для проходження ДПА іноземну мову, результат ЗНО зарахують як результат ДПА, залежно від рівня вивчення.Як і в минулі роки тести за бажанням учасників будуть перекладати на 6 мов нацменшин. На Волині кілька учасників традиційно обирають російську. Охочі складати ЗНО, які мають особливі потреби, повинні заздалегідь вказати це та надати відповідні довідки, аби для них забезпечили необхідні умови.«На жаль, ми мали випадок, коли учасник ЗНО з якихось причин не вказав на те, що він пересувається на візку. У день тестування його просто на руках піднімали на поверхи, адже в тому пункті проходження не було аудиторій на першому поверсі», - відзначила завідувач центру ЗНО Волинського ІППОЗмінилися умови прийому до вишів – наступного року будуть дійсними результати оцінювання за 4 роки – із 2017-2020, із іноземних мов – за 3 останні роки, тобто, 2018-2020.У 2020 році можна буде подавати документи у 5 закладів вищої освіти на 5 спеціальностей. 125 балів – мінімальний прохідний показник на бюджет, однак для вступу, наприклад, на спеціальностях «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», з другого та третього конкурсних предметів треба мати не менше 150 балів; на «Праві», «Міжнародних відносинах», «Публічному управлінні та адмініструванні», - не менше 140 балів.«До 1 грудня вищі навчальні заклади мають затвердити правила прийому та розмістити на сайтах перелік предметів, потрібних на ту чи іншу спеціальність. Випускники мають знати, які предмети поставив заклад вищої освіти на ту чи іншу спеціальність. Минулого року «бомбою» для всіх стала математика при вступі у медичні вузи. Учні мають дізнатися на що реєструватися, коли прийде час», - зазначила Лариса Середяк.Цікаво, що в системі зовнішнього незалежного оцінювання протягом 5 років адаптаційного періоду відповідно до нового правопису будуть зараховувати один із варіантів, наприклад, «етер» чи «ефір».Подання документів на ЗНО-2020 триватиме з 3 лютого до 17 березня.Основна сесія відбуватиметься з 21 травня до 16 червня, додаткова – із 25 червня до 17 липня. Із 3 січня розпочинається реєстрація на пробне оцінювання. Утім, крім цієї платної послуги є багато сервісів для підготовки на сайті центру оцінювання.