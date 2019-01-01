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Волинь – у топі областей за результатами ЗНО

Волинь – у топі областей за результатами ЗНО
У Волинській області цьогоріч 16 учасників набрали 200 балів зі ЗНО.

Про це йшлося у п’ятницю, 15 листопада, під час пресконференції у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Завідувач центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко зауважила, що цьогоріч ЗНО на Волині склали понад 12,5 тисячі учасників, із них – понад тисяча вступників до магістратури та 34 вчителя початкових класів.

«Ми можемо пишатися нашими волинськими учасниками. Ми маємо високі і вище середнього результати. За кількістю 200 балів маємо зростання більше, аніж на 50%, 16 учасників ЗНО, які показали найвищі результати. Єдина в Україні випускниця, що склала тест на 200 з німецької мови, - із Волині. Уперше ми маємо заклади освіти, де є по 4 результати на 200 балів. А також ми маємо аж 8 200-бальних результатів з хімії», - відзначила вона

Так, Волинь потрапила у ТОП-6 областей із найкращими результатами ЗНО. Однак були й негативні моменти, розповіла Алла Корнейко, зокрема, мінімальний поріг у 100 балів не подолали 14% волинян.
Алла Корнейко додала, що у 2020 році очікують на приблизно таку ж кількість учасників ЗНО – у межах 12 тисяч.

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Теги: ЗНО, статистика, Волинь
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