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У «Яровиці» – чорна п’ятниця: обіцяють три дні шалених знижок*

У «Яровиці» – чорна п’ятниця: обіцяють три дні шалених знижок*
Житловий комплекс «Яровиця» пропонує три дні шалених знижок до так званої «чорної п'ятниці» – традиційного розпродажу у кінці листопада.

Тож, у «Яровиці» пропонують знижку – мінус 75 000 грн на квартиру з 27 до 29 листопада.

«Чекати на «чорну п'ятницю» аж до кінця листопада, віримо, дуже важко – приходьте вже у консультаційний центр «Яровиці» – обирайте свій простір та живіть планами та мріями», – кажуть у ЖК.

А мріяти є про що:

ЕНЕРГООЩАДНИЙ ДІМ

- Вагомий аргумент! Вентильований фасад SCANROC.
- 5-ти камерні панорамні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом.
- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.

КОМФОРТНЕ ЖИТЛО

- Центр міста та зручна транспортна інфраструктура.
- Продумане та комфортне планування квартир.
- Креативні дитячі та спортивні майданчики.
- Спроектовані комерційні приміщення бізнес-класу.
- Вагомий аргумент! Новітній підземний паркінг з ліфтом.
- Пентхауси з власною терасою, теплою підлогою та каміном.

НАТХНЕННИЙ ПРОСТІР

- Неймовірні краєвиди, що відкриваються з усіх боків.
- Вагомий аргумент! Панорамне скління.
- Зелені насадження та ландшафтний дизайн.
- Унікальний дизайн фасаду.
- Ідеальне місце для втілення будь-яких рішень з дизайну інтер’єру.
- Арт-простір.

До втілення мрії залишись лише дві п’ятниці. Вас чекають на вулиці Яровиця, 17

☎050 402 05 05
yarovytsya.com.ua

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Теги: Яровиця, житло, квартира
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