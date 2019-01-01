У «Яровиці» – чорна п’ятниця: обіцяють три дні шалених знижок*

Житловий комплекспропонує три дні шалених знижок до так званої «чорної п'ятниці» – традиційного розпродажу у кінці листопада.Тож, у «Яровиці» пропонують знижку – мінус 75 000 грн на квартиру з 27 до 29 листопада.«Чекати на «чорну п'ятницю» аж до кінця листопада, віримо, дуже важко – приходьте вже у консультаційний центр «Яровиці» – обирайте свій простір та живіть планами та мріями», – кажуть у ЖК.А мріяти є про що:- Вагомий аргумент! Вентильований фасад SCANROC.- 5-ти камерні панорамні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом.- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.- Центр міста та зручна транспортна інфраструктура.- Продумане та комфортне планування квартир.- Креативні дитячі та спортивні майданчики.- Спроектовані комерційні приміщення бізнес-класу.- Вагомий аргумент! Новітній підземний паркінг з ліфтом.- Пентхауси з власною терасою, теплою підлогою та каміном.- Неймовірні краєвиди, що відкриваються з усіх боків.- Вагомий аргумент! Панорамне скління.- Зелені насадження та ландшафтний дизайн.- Унікальний дизайн фасаду.- Ідеальне місце для втілення будь-яких рішень з дизайну інтер’єру.- Арт-простір.До втілення мрії залишись лише дві п’ятниці. Вас чекають на вулиці Яровиця, 17