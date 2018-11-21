У Луцьку патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
У Луцьку на вулиці Ковельській патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу у невстановленому місці.
Інцидент трапився у четвер, 14 листопада, - інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні поспішали на важливий виклик, але на проїжджу частину раптово вискакує чоловік, який грубо порушує Правила дорожнього руху та створює аварійну ситуацію в умовах поганої видимості.
Інспектори зреагували миттєво та зупинили автомобіль.
На молодого несвідомого чоловіка склали відповідні матеріали – а саме протокол за ч. 4 ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами, що спричинило до створення аварійної обстановки) –
це тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Протокол спрямований до суду.
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Інцидент трапився у четвер, 14 листопада, - інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні поспішали на важливий виклик, але на проїжджу частину раптово вискакує чоловік, який грубо порушує Правила дорожнього руху та створює аварійну ситуацію в умовах поганої видимості.
Інспектори зреагували миттєво та зупинили автомобіль.
На молодого несвідомого чоловіка склали відповідні матеріали – а саме протокол за ч. 4 ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами, що спричинило до створення аварійної обстановки) –
це тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Протокол спрямований до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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