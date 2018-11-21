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У Луцьку патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу. ВІДЕО

У Луцьку патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Інцидент трапився у четвер, 14 листопада, - інформує патрульна поліція Волині.

Патрульні поспішали на важливий виклик, але на проїжджу частину раптово вискакує чоловік, який грубо порушує Правила дорожнього руху та створює аварійну ситуацію в умовах поганої видимості.
Інспектори зреагували миттєво та зупинили автомобіль.

На молодого несвідомого чоловіка склали відповідні матеріали – а саме протокол за ч. 4 ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами, що спричинило до створення аварійної обстановки) –
це тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Протокол спрямований до суду.


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Теги: Луцьк, патрульна, хлопець
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