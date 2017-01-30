Волинські капелани відвідали львівську школу





Про це повідомляє пресслужба



Як повідомив настоятель луцької парафії Йоана Хрестителя протоієрей Володимир Труш у Facebook, у дорогу вирушив він разом із протоієреями Сергієм Ледвовком, Олександром Вронським та священником Євгеном Рудем. Душпастирі на запрошення місцевих капеланів, директора Добромильської ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. С. Бандери, що на Старосамбірщині, та з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла, відслуживши молебень за мир в Україні, взяли участь у відкритому уроці для учнів 9 класу, розповідали про духовно-патріотичне виховання.



Вчитель геометрії зуміла поєднати свій предмет із духовністю, що дуже зацікавило присутніх. А після уроку подивились виставу про Богдана Хмельницького.



Колективу школи капелани вручили подяку ГО «Військові капелани Волині» за гідність, патріотизм і волонтерську діяльність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові священники нашої єпархії побували в Дрогобицько-Самбірській єпархії.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ Як повідомив настоятель луцької парафії Йоана Хрестителя протоієрейу Facebook, у дорогу вирушив він разом із протоієреямита священником. Душпастирі на запрошення місцевих капеланів, директора Добромильської ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. С. Бандери, що на Старосамбірщині, та з благословіння митрополита Луцького і Волинського, відслуживши молебень за мир в Україні, взяли участь у відкритому уроці для учнів 9 класу, розповідали про духовно-патріотичне виховання.Вчитель геометрії зуміла поєднати свій предмет із духовністю, що дуже зацікавило присутніх. А після уроку подивились виставу про Богдана Хмельницького.Колективу школи капелани вручили подяку ГО «Військові капелани Волині» за гідність, патріотизм і волонтерську діяльність.

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