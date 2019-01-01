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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима

Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима
У Луцьку планують заборонити з 11 грудня платити готівкою за проїзд у громадському транспорті.

Про це йдеться у проекті рішень виконавчого комітету Луцькради.

Відтак, хочуть впровадити з 16 листопада в міському транспорті Луцька, незалежно від форм власності, автоматизовану систему обліку оплати проїзду.

А з 11 грудня перевезення пасажирів та багажу здійснюватимуть виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків. форма готівкової оплати за проїзд продовжує діяти на всіх автобусних та тролейбусних маршрутах міського пасажирського транспорту м. Луцька до 10 грудня.

Відповідне рішення мають прийняти вже сьогодні, 15 листопада, під час позачергового виконкому Луцькради.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.



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Теги: маршрутки, перевізник, Луцьк, е-квитки
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Коментарі 2
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якого року ?
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ШО? Опять??? Вср@лися 11 листопада, хочуть повторити 11 грудня? Розпорядження - це чудово, же розірвання договорів з перевізникаим, що блокують впровадження безготівкового проїзду, де проп*здон в ЗМІ недолугій конторці СітіКард, що не спромоглася нормально зробити систему? Вже занесли? А коли в нас НАРЕШТІ будуть вибори легітимної міської влади, а не укропоузурпаторів?
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