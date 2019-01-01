Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима
Сьогодні, 14:55
У Луцьку планують заборонити з 11 грудня платити готівкою за проїзд у громадському транспорті.
Про це йдеться у проекті рішень виконавчого комітету Луцькради.
Відтак, хочуть впровадити з 16 листопада в міському транспорті Луцька, незалежно від форм власності, автоматизовану систему обліку оплати проїзду.
А з 11 грудня перевезення пасажирів та багажу здійснюватимуть виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків. форма готівкової оплати за проїзд продовжує діяти на всіх автобусних та тролейбусних маршрутах міського пасажирського транспорту м. Луцька до 10 грудня.
Відповідне рішення мають прийняти вже сьогодні, 15 листопада, під час позачергового виконкому Луцькради.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
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Про це йдеться у проекті рішень виконавчого комітету Луцькради.
Відтак, хочуть впровадити з 16 листопада в міському транспорті Луцька, незалежно від форм власності, автоматизовану систему обліку оплати проїзду.
А з 11 грудня перевезення пасажирів та багажу здійснюватимуть виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків. форма готівкової оплати за проїзд продовжує діяти на всіх автобусних та тролейбусних маршрутах міського пасажирського транспорту м. Луцька до 10 грудня.
Відповідне рішення мають прийняти вже сьогодні, 15 листопада, під час позачергового виконкому Луцькради.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
якого року ?
ШО? Опять??? Вср@лися 11 листопада, хочуть повторити 11 грудня? Розпорядження - це чудово, же розірвання договорів з перевізникаим, що блокують впровадження безготівкового проїзду, де проп*здон в ЗМІ недолугій конторці СітіКард, що не спромоглася нормально зробити систему? Вже занесли? А коли в нас НАРЕШТІ будуть вибори легітимної міської влади, а не укропоузурпаторів?
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