Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима





Про це йдеться у проекті рішень виконавчого комітету Луцькради.



Відтак, хочуть впровадити з 16 листопада в міському транспорті Луцька, незалежно від форм власності, автоматизовану систему обліку оплати проїзду.



А з 11 грудня перевезення пасажирів та багажу здійснюватимуть виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків. форма готівкової оплати за проїзд продовжує діяти на всіх автобусних та тролейбусних маршрутах міського пасажирського транспорту м. Луцька до 10 грудня.



Відповідне рішення мають прийняти вже сьогодні, 15 листопада, під час позачергового виконкому Луцькради.



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