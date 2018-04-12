У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:02
У Луцьку на Набережній (поворот на Залізничну) перевернулася вантажівка, рух ускладнений.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Інформують, аварія сталася сьогодні, 15 листопада, приблизно о 14 годині.
Відомо, що є потерпілі.
Водіїв попереджають, що перекрили рух транспорту від кільця Набережна-Яровиця до кільця Набережна-Героїв УПА.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Інформують, аварія сталася сьогодні, 15 листопада, приблизно о 14 годині.
Відомо, що є потерпілі.
Водіїв попереджають, що перекрили рух транспорту від кільця Набережна-Яровиця до кільця Набережна-Героїв УПА.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
То чувство когда это напротив твоего дома, и такая авария уже не первая.
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