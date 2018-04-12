У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє патрульна поліція Волині.



Інформують, аварія сталася сьогодні, 15 листопада, приблизно о 14 годині.



Відомо, що є потерпілі.



Водіїв попереджають, що перекрили рух транспорту від кільця Набережна-Яровиця до кільця Набережна-Героїв УПА.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Набережній (поворот на Залізничну) перевернулася вантажівка, рух ускладнений.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Інформують, аварія сталася сьогодні, 15 листопада, приблизно о 14 годині.Відомо, що є потерпілі.Водіїв попереджають, що перекрили рух транспорту від кільця Набережна-Яровиця до кільця Набережна-Героїв УПА.Деталі - згодом.

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