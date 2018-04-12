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У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на Набережній (поворот на Залізничну) перевернулася вантажівка, рух ускладнений.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Інформують, аварія сталася сьогодні, 15 листопада, приблизно о 14 годині.

Відомо, що є потерпілі.

Водіїв попереджають, що перекрили рух транспорту від кільця Набережна-Яровиця до кільця Набережна-Героїв УПА.

Деталі - згодом.

У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на Набережній перевернулася вантажівка: рух ускладнений. ФОТО. ОНОВЛЕНО


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Теги: Луцьк, аварія, Набережна
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То чувство когда это напротив твоего дома, и такая авария уже не первая.
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