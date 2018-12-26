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В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер

В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер
В 55-му мікрорайоні міста Луцьк тривають роботи з будівництва комплексної системи відеоспостереження, які підрядник планує завершити та здати в експлуатацію до кінця листопада.

Про це у мережі Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Згідно з робочим проектом у цьому мікрорайоні запланували встановити 13 відеокамер із функцією розпізнавання державних номерних знаків, 25 оглядових відеокамер, а також 2 роботизовані камери.

Також розпочали передпроектні роботи з метою побудови комплексної системи відеоспостереження в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер
В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер
В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер

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Теги: камери, відеоспостереження, Луцьк
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Коментарі 1
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Круто !
Наступним буде який район ?
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