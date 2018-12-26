В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер
Сьогодні, 15:52
В 55-му мікрорайоні міста Луцьк тривають роботи з будівництва комплексної системи відеоспостереження, які підрядник планує завершити та здати в експлуатацію до кінця листопада.
Про це у мережі Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Згідно з робочим проектом у цьому мікрорайоні запланували встановити 13 відеокамер із функцією розпізнавання державних номерних знаків, 25 оглядових відеокамер, а також 2 роботизовані камери.
Також розпочали передпроектні роботи з метою побудови комплексної системи відеоспостереження в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у мережі Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
Згідно з робочим проектом у цьому мікрорайоні запланували встановити 13 відеокамер із функцією розпізнавання державних номерних знаків, 25 оглядових відеокамер, а також 2 роботизовані камери.
Також розпочали передпроектні роботи з метою побудови комплексної системи відеоспостереження в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
На Стиру чоловік ловив рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 16:10
В одному з районів Луцька за мешканцями стежитимуть 40 камер
Сьогодні, 15:52
Наступним буде який район ?