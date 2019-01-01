На Стиру чоловік ловив рибу сіткою. ФОТО

У період з 8 по 14 листопада Волинський рибоохоронний патруль здійснив рибоохоронний рейд водоймами.Про це повідомляє пресслужба рибоохороного патруля у Волинській області.Порушення природоохоронного законодавства зафіксували на території Любешівського, Камінь-Каширського, Маневицького та Рожищенського районів.Під час рейду викрили порушника, який на річці Коростинка поблизу села Великий Курінь Любешівського району затримали порушника із сіткою. На порушника склали протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також після обстеження на водоймі виявили та вилучили дві безгосподарські сітки.13 листопада на озері Ольблє поблизу села Осівці Камінь-Каширського району виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 7 сіток, загальною довжиною 250 м, та дві раколовки. Аналогічне порушення зафіксовано на річці Конопелька Рожищенського району, де вилучили 4 безгосподарські сітки. Склали відповідні акти.Наступного дня зафіксували грубе порушення правил рибальства. На старому руслі річки Стир поблизу села Годомичі Маневицького району затримали порушника, що ловив рибу забороненим знаряддям - сіткою. На особу оформили протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.