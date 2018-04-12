Один водій загинув, інший – травмований: поліція прокоментувала страшну ДТП на Набережній. ФОТО





Нагадаємо, що по обіді в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі декількох транспортних засобів, - пише ГУНП у Волинській області.



Попередньо встановили, що внаслідок автопригоди один водій загинув, інший отримав тілесні ушкодження.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Перевірка триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі подробиці автопригоди, яка трапилась у Луцьку на Набережній. Нагадаємо, що по обіді в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі декількох транспортних засобів, - пише ГУНП у Волинській області.Попередньо встановили, що внаслідок автопригоди один водій загинув, інший отримав тілесні ушкодження.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. Перевірка триває.

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