У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку трапилась аварія на проспекті Перемоги.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, ДТП трапилась близько 16 години 15 листопада перед світлофором на проспекті Перемоги.
Водій Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Lexus.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
Увага, відео містить нецензурну лексику!
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, ДТП трапилась близько 16 години 15 листопада перед світлофором на проспекті Перемоги.
Водій Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Lexus.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
Увага, відео містить нецензурну лексику!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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