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У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку трапилась аварія на проспекті Перемоги.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, ДТП трапилась близько 16 години 15 листопада перед світлофором на проспекті Перемоги.

Водій Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Lexus.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

Увага, відео містить нецензурну лексику!



У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: аварія, Луцьк, дві автівки
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