У Луцьку Mercedes влетів у Lexus. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.



За їхніми словами, ДТП трапилась близько 16 години 15 листопада перед світлофором на проспекті Перемоги.



Водій Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Lexus.



Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



Увага, відео містить нецензурну лексику!











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась аварія на проспекті Перемоги.Про цеЗа їхніми словами, ДТП трапилась близько 16 години 15 листопада перед світлофором на проспекті Перемоги.Водій Mercedes, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з Lexus.Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію