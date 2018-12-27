Востаннє бачили у Маневичах на автостанції: більше двох тижнів розшукують зниклого волинянина
Сьогодні, 11:31
На Волині уже два тижні розшукують зниклого Юрія Назарчука. Востаннє чоловіка бачили у Маневичах на автостанції.
Про це на сторінці у facebook написала Наталія Струк Маковецька.
"Останній раз його бачили в Маневичах на автостанції. Міг попрямувати в сторону Любешова!" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.
Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При собі мав радіо.
Особливі прикмети: відсутність 3 середніх зубів. При розмові може називатися іншим ім’ям – Ройко Саша, сирота з Полтави.
Поліція та родичі звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цього чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 0674221675, 0679295903 або на лінію «102».
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Про це на сторінці у facebook написала Наталія Струк Маковецька.
"Останній раз його бачили в Маневичах на автостанції. Міг попрямувати в сторону Любешова!" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.
Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При собі мав радіо.
Особливі прикмети: відсутність 3 середніх зубів. При розмові може називатися іншим ім’ям – Ройко Саша, сирота з Полтави.
Поліція та родичі звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цього чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 0674221675, 0679295903 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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