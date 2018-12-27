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Востаннє бачили у Маневичах на автостанції: вже два тижні розшукують зниклого волинянина

Востаннє бачили у Маневичах на автостанції: вже два тижні розшукують зниклого волинянина
На Волині уже два тижні розшукують зниклого Юрія Назарчука. Востаннє чоловіка бачили у Маневичах на автостанції.

Про це на сторінці у facebook написала Наталія Струк Маковецька.

"Останній раз його бачили в Маневичах на автостанції. Міг попрямувати в сторону Любешова!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.

Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При собі мав радіо.

Особливі прикмети: відсутність 3 середніх зубів. При розмові може називатися іншим ім’ям – Ройко Саша, сирота з Полтави.

Поліція та родичі звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цього чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 0674221675, 0679295903 або на лінію «102».

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Теги: розшук, зниклий
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