«За що мені соромно? За те, що я його відпихнув», – волинянин, який вдарив 5-річного хлопчика. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
У Луцькому міськрайонному суді відбулося підготовче засідання в Кримінальному провадженні відносно волинянина Володимира Шводи, який вдарив 5-річну дитину.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, наприкінці серпня цього року в селі Боратин біля одного із місцевих магазинів чоловік вдарив п’ятирічного хлопчика. Цей факт зафіксували камери спостереження.
О дев'ятій ранку стартувало підготовче судове засідання у Кримінальному провадженні відносно Володимира Шводи. Чоловік вдарив на вулиці дитину.
«Обвинувачений Швода обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, нижня межа санкції не перевищує 5 років позбавлення волі», - каже суддя Ярослав Артиш.
Це трапилося наприкінці серпня біля одного з магазинів у селі Боратин. На відео із камери спостереження видно, як хлопчик підбігає до холодильника з морозивом. Поблизу розмовляють двоє чоловіків - один з них завдає дитині удар.
Дитину з відео звати Дмитрик. Йому 5 років. Володимиру Шводі, який вдарив малого - за 40. Поки мама хлопчика розмовляла зі знайомою, малий побіг вибирати морозиво, розповідає бабуся хлопчика.
«Сьогодні набив цю дитину. Завтра поб'є іншу, бо йому ніхто нічого не каже», - розповіла бабуся Ніна Васильєва.
Батько хлопчика каже, що не став з’ясовувати взаємини з кривдником сина, хоче домогтися кримінальної відповідальності для нього.
«Він, як я зрозумів, так і не усвідомлює що зробив. Людина не розуміє цього. Він говорив, що нехай буде суд. Йому, за його словами, нічого не буде. Заплатить штраф та й усе. покарання має бути, щоб такого не було більше», - зазначив батько хлопчика.
«За що мені соромно? За те, що я її відпихнув чи за те, що та дитина ходила гроші зшибала. (ред., - П’ятирічний хлопчик із Вас зшибав гроші?) Я пішов звідти, відійшов. Що я дитини підбіг перший чи що? Її не вдарив, я її штовхнув», - розповів обвинувачений Володимир Швода.
Під час підготовчого судового засідання Володимир Швода звернувся до судді, що хотів би уникнути судової тяганини, укласти мирову угоду із сім’єю Васильєвих.
«Для того мають бути якісь домовленості. Сісти по-людськи поговорити. Просто хочу примирення, то так не вийде. (Впровадження за статею 125 ККУ ч. 1 - це так звана справа приватного обвинувачення.) (Вона починається за заявою потерпілого і так само справа може бути закритою за заявою, якщо сторони досягнуть примиреного. Крім того, може бути досягнуто домовленість шляхом укладення відповідної угоди: це вирок, але призначається міра покарання за погодженням сторін», - каже суддя Ярослав Артиш.
Батько малого Євген Васильєв каже, що домовлятися не готовий. За його словами, у сина психологічна травма.
Наступне засідання у цій справі відбудеться за 2 тижні.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, наприкінці серпня цього року в селі Боратин біля одного із місцевих магазинів чоловік вдарив п’ятирічного хлопчика. Цей факт зафіксували камери спостереження.
О дев'ятій ранку стартувало підготовче судове засідання у Кримінальному провадженні відносно Володимира Шводи. Чоловік вдарив на вулиці дитину.
«Обвинувачений Швода обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, нижня межа санкції не перевищує 5 років позбавлення волі», - каже суддя Ярослав Артиш.
Це трапилося наприкінці серпня біля одного з магазинів у селі Боратин. На відео із камери спостереження видно, як хлопчик підбігає до холодильника з морозивом. Поблизу розмовляють двоє чоловіків - один з них завдає дитині удар.
Дитину з відео звати Дмитрик. Йому 5 років. Володимиру Шводі, який вдарив малого - за 40. Поки мама хлопчика розмовляла зі знайомою, малий побіг вибирати морозиво, розповідає бабуся хлопчика.
«Сьогодні набив цю дитину. Завтра поб'є іншу, бо йому ніхто нічого не каже», - розповіла бабуся Ніна Васильєва.
Батько хлопчика каже, що не став з’ясовувати взаємини з кривдником сина, хоче домогтися кримінальної відповідальності для нього.
«Він, як я зрозумів, так і не усвідомлює що зробив. Людина не розуміє цього. Він говорив, що нехай буде суд. Йому, за його словами, нічого не буде. Заплатить штраф та й усе. покарання має бути, щоб такого не було більше», - зазначив батько хлопчика.
«За що мені соромно? За те, що я її відпихнув чи за те, що та дитина ходила гроші зшибала. (ред., - П’ятирічний хлопчик із Вас зшибав гроші?) Я пішов звідти, відійшов. Що я дитини підбіг перший чи що? Її не вдарив, я її штовхнув», - розповів обвинувачений Володимир Швода.
Під час підготовчого судового засідання Володимир Швода звернувся до судді, що хотів би уникнути судової тяганини, укласти мирову угоду із сім’єю Васильєвих.
«Для того мають бути якісь домовленості. Сісти по-людськи поговорити. Просто хочу примирення, то так не вийде. (Впровадження за статею 125 ККУ ч. 1 - це так звана справа приватного обвинувачення.) (Вона починається за заявою потерпілого і так само справа може бути закритою за заявою, якщо сторони досягнуть примиреного. Крім того, може бути досягнуто домовленість шляхом укладення відповідної угоди: це вирок, але призначається міра покарання за погодженням сторін», - каже суддя Ярослав Артиш.
Батько малого Євген Васильєв каже, що домовлятися не готовий. За його словами, у сина психологічна травма.
Наступне засідання у цій справі відбудеться за 2 тижні.
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