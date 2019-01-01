Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 -17:00
Устилузьке споживче товариство маг. с.Микитичі; УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" відділення з'язку с. Микитичі; с. Микитичі ФАП; с. Микитичі Школа
с. Микитичі вул. Лугова, вул. Молодіжна
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-199
9:00 -17:00
с. Заріччя вул. Садова, вул. Нова.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 188
с.Угринів 09:00-17:00 Угринівська сільська рада-Дитячий садок, Будинок культури, Башня, Стара школа,
ПОСП "ім.Шевченка"-Контора, гуртожиток 3, 2, ДКУ, Торговий центр, Кафе "Молодіжне"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ФОП Цуз Н.О-магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа с. Угринів:
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка
вул. Шкільна,
вул. І. Франка
вул. Зелена
Іваничівський район
1 Л-1 КТП-95 з чистка траси;
9:30 - 16:30 с.Кречів
вул.Н.Любелі2-34,Шахтарська 1-20
2 Л-1 ЩТП-73 чистка траси;
10:00 - 17:00 с.Древині вул.Зелена 7-42
3 частково ПЛ-10кВ Л 04-10 для відключення буд.майданчика КТП-188. 11:00 - 15:00 смт.Іваничі вул.Луцька 25-41,Зелена1-34,елеватор Іваничі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-361 09:00 – 17:00 с.Нуйно, вул. Жовтнева,
с.Нуйно, вул. Перемоги
Ківерцівський район
1 ПЛ 10 кВ Л 108-03
13:00-17:00
ПЛ-10 кВ 108-03
КТП-5 с.Озерце
КТП-11 с.Небіжка
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна
КТП-13 с.Озерце
Свято-Покровська релігійна громада
Відділ освіти
Ківерцівське сільське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар "
КТП-23 с.Кульчин
ТзОВ "Царство Нептуна"
ФОП Павленко Віталій Анатолійович
Рак Галина Іванівна
КТП-49 с.Дачне
ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"
КТП-235 с.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар"
КТП-316 с.Кульчин
ФОП Олексієвець Микола Петрович
КТП-382
ЗТП-384 с.Дачне
Відділ освіти
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
КТП-420 с.Озерце
ФОП Лащук Лілія Миколаївна
КТП-441 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-442 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-511 с.Дачне
Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна
КТП-540 с.Озерце
ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр
КТП-543 с.Кульчин
Побут.споживач Панасюк М.В.
КТП-558 с.Озерце
ФОП Глушко Галина Михайлівна ПЛ-10 кВ 108-03
КТП-5 с.Озерце
вул.Жовтнева
КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.М.Вовчка,вул.Зелена
КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева, вул.1-го Травня
КТП-23 с.Кульчин
вул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.Садова
КТП-49 с.Дачне
КТП-235 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.Озерцівська
КТП-316 с.Кульчин
КТП-382 с.Прилуцьке
вул.Дружби,
ЗТП-384 с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Дружби
КТП-420 с.Озерце
вул.Тракторна,
КТП-441 с.Небіжка
КТП-442 с.Небіжка
КТП-511 с.Дачне
КТП-540 с.Озерце
КТП-543 с.Кульчин
КТП-558 с.Озерце
2 КТП-55 ПЛ-0,4 9:00-17:00
КТП-55 с.Котів
Церква
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
КТП-55 с.Котів
вул.Миру,1-8,вул.Паркова,1-25/непарні/,2-22/парні,вул.Л.Українки,1-24,с.Котів
вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/,с.Котів
3 КТП-25 ПЛ-0,4 9:00-17:00
КТП-25 с.Борохів
ФОП Мазур Світлана Євгенівна
КТП-25 с.Борохів
вул.Миру,54-74/парні/,57,с.Борохів
вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-
114/парні/,
вул.Миру,42-52/парні/,43-55/непарі/,с.Борохів
вул.Визволителів,2-20/парні/,1-25/непарні,вул.Молодіжна,1-14,с.Борохів
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №220
9:00-17:00 ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Семенюк П.Т., Ф.О.Бойчук О.П.
Ф.о.Мілінчук Г.В., Ф.О.Байчук Г.І.
СТзОВ "Ватутіна" с.Тойкут
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №338
9:00-17:00 Дубівське СТ
Ковельське П-во вет.медицини
Церква с.Заріччя, Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком", ФОП Галаша Т.І.
ТОВ"І.К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ"
с.Заріччя
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №460
9:00-17:00 ФОП Качко Н.В., ФОП Шлюєв Ю.М.
ФОП Омелянюк В.М, АТ "Брокбізнесбанк"
ФОП Мартинюк Р.Ю., ПП "Електрон"
РЖКП №1, ФОП Захожий В.П.
ФОП Глущук О.В., ФОП Дідицький Р.В.
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Міцкевича
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №623
9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Ф.о.Ромащук Л.М. с.Вівчицьк
5. 9:00-17:00
П-во "Волиньавтомотосервіс"
Ф.О.Жолоб С.Р. ,Вол.дирекція УДППЗ
Ф.О.Думич М.Ф., ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2, ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І., Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз ", ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М., ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
ТОВ"Золотий Екватор", ФОП Козак В.Т.
Заготзбутбаза с/г пр., Гаражн. кооп "Мотор"
ГБК"Електрон-Ковель", ФОП Дерев'янчук Г.І
ФОП Шумік Г.Г., ФОП Кисіль Ю.М.
ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП Степук О.М.
ФОП Настенко Л.І., ФОП Ляшук В.П.
ФОП Лисакова О.П., ФОП Міцельський О.Г
ФОП Мерзлікін В,В., ТзОВ "К.П.Верес"
ФОП Михальчук Г.С., ФОП Попова Л.О.
Вол.дирекція УДППЗ, Відділ комунгоспу
ТзОВ"Любисток", ДП"Ковел.лісове господарство
ФОП Панечко Н.В., ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Заяць О.В., ФОП Панасюк А.І.
ТзОВ "Марія", ФОП Гулюк Н.І.
ФОП Курчай Л.В., ФОП Костюк М.Ф.
Церква "Спасіння",ФОП Малюта В.Т. м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,
М.Левицького
Локачинський район
1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ Л23-05 9:30 - 17:00 с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.Гагаріна, вул.Центральна, вул.І.Франка і прилеглі
2 ремонтні роботи на ПЛ-10кВ Л51-03
9:00 - 17:00 - с.Губин, с.Тумин, с.Війниця, с.Михайлівка,
с.Крухиничі вул.Шкільна, вул.Луцька і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Дитячий садок №18
вул. Липовецька
вул. Озерецька
вул. Кожедуба
вул. Жуковського
вул. Чкалова
вул. Героїв УПА, 2-6
Луцький район
1. КТП-11 9:00 – 17:00 ФОП Онопріяк Тетяна Юріївна, ФГ "Міжгіря". с. Сьомаки вул. Наливайка, Тракторна
2. ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129, 295, 344, 556, 128,462, 666,693,714,ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с.Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Набережна; с.Оздів
Любомльський та Шацький райони
1 КТП -461 9:00-17:00
АЗС WOG с.Старовойтово
2 КТП-16
9:00-17:00
КСП Україна
смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.І.Франка, 2-34, 48-72, 1-5, 45-67
вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42
вул.зелена
вул.Грушевського, 40
Ратнівський район
1. 9:30 – 17:00
смт. Ратно
вул. Центральна, 30р. Перемоги
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
смт Ст.Вижва
вул:Ювілейна, Михайлівська,
с.Залюття..
2 КТП-34
10:00-17:00 с Солов’ї вул:Жовтнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-230 10:00-16:30 ФАП, ФОП Черенова О.В.-магазин, ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В - кузня с.Годовичі
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-172 10:00-16:30 СВК «Слава» - бригада с.Серкизів вул.Дажевська
3 ПЛ-10кВ Л-61-09 від
ПС до ЗТП-200
КТП-43, КТП-352
КТП-86,КТП- 257 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - гараж, башня, ПАТ «Укртрансгаз»- ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Енергетиків, Джерельна, Дружби, Терешкова, Галана, Західна, Весняна
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 -17:00
Устилузьке споживче товариство маг. с.Микитичі; УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" відділення з'язку с. Микитичі; с. Микитичі ФАП; с. Микитичі Школа
с. Микитичі вул. Лугова, вул. Молодіжна
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-199
9:00 -17:00
с. Заріччя вул. Садова, вул. Нова.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 188
с.Угринів 09:00-17:00 Угринівська сільська рада-Дитячий садок, Будинок культури, Башня, Стара школа,
ПОСП "ім.Шевченка"-Контора, гуртожиток 3, 2, ДКУ, Торговий центр, Кафе "Молодіжне"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ФОП Цуз Н.О-магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа с. Угринів:
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка
вул. Шкільна,
вул. І. Франка
вул. Зелена
Іваничівський район
1 Л-1 КТП-95 з чистка траси;
9:30 - 16:30 с.Кречів
вул.Н.Любелі2-34,Шахтарська 1-20
2 Л-1 ЩТП-73 чистка траси;
10:00 - 17:00 с.Древині вул.Зелена 7-42
3 частково ПЛ-10кВ Л 04-10 для відключення буд.майданчика КТП-188. 11:00 - 15:00 смт.Іваничі вул.Луцька 25-41,Зелена1-34,елеватор Іваничі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-361 09:00 – 17:00 с.Нуйно, вул. Жовтнева,
с.Нуйно, вул. Перемоги
Ківерцівський район
1 ПЛ 10 кВ Л 108-03
13:00-17:00
ПЛ-10 кВ 108-03
КТП-5 с.Озерце
КТП-11 с.Небіжка
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна
КТП-13 с.Озерце
Свято-Покровська релігійна громада
Відділ освіти
Ківерцівське сільське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар "
КТП-23 с.Кульчин
ТзОВ "Царство Нептуна"
ФОП Павленко Віталій Анатолійович
Рак Галина Іванівна
КТП-49 с.Дачне
ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"
КТП-235 с.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар"
КТП-316 с.Кульчин
ФОП Олексієвець Микола Петрович
КТП-382
ЗТП-384 с.Дачне
Відділ освіти
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
КТП-420 с.Озерце
ФОП Лащук Лілія Миколаївна
КТП-441 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-442 с.Небіжка
ОК "Гаївка"
КТП-511 с.Дачне
Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна
КТП-540 с.Озерце
ДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного тр
КТП-543 с.Кульчин
Побут.споживач Панасюк М.В.
КТП-558 с.Озерце
ФОП Глушко Галина Михайлівна ПЛ-10 кВ 108-03
КТП-5 с.Озерце
вул.Жовтнева
КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.М.Вовчка,вул.Зелена
КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева, вул.1-го Травня
КТП-23 с.Кульчин
вул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.Садова
КТП-49 с.Дачне
КТП-235 с.Небіжка
вул.Котляревського
вул.Озерцівська
КТП-316 с.Кульчин
КТП-382 с.Прилуцьке
вул.Дружби,
ЗТП-384 с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Дружби
КТП-420 с.Озерце
вул.Тракторна,
КТП-441 с.Небіжка
КТП-442 с.Небіжка
КТП-511 с.Дачне
КТП-540 с.Озерце
КТП-543 с.Кульчин
КТП-558 с.Озерце
2 КТП-55 ПЛ-0,4 9:00-17:00
КТП-55 с.Котів
Церква
ФОП Запоточна Лілія Йосипівна
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
КТП-55 с.Котів
вул.Миру,1-8,вул.Паркова,1-25/непарні/,2-22/парні,вул.Л.Українки,1-24,с.Котів
вул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/,с.Котів
3 КТП-25 ПЛ-0,4 9:00-17:00
КТП-25 с.Борохів
ФОП Мазур Світлана Євгенівна
КТП-25 с.Борохів
вул.Миру,54-74/парні/,57,с.Борохів
вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-
114/парні/,
вул.Миру,42-52/парні/,43-55/непарі/,с.Борохів
вул.Визволителів,2-20/парні/,1-25/непарні,вул.Молодіжна,1-14,с.Борохів
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №220
9:00-17:00 ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Семенюк П.Т., Ф.О.Бойчук О.П.
Ф.о.Мілінчук Г.В., Ф.О.Байчук Г.І.
СТзОВ "Ватутіна" с.Тойкут
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №338
9:00-17:00 Дубівське СТ
Ковельське П-во вет.медицини
Церква с.Заріччя, Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком", ФОП Галаша Т.І.
ТОВ"І.К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ"
с.Заріччя
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №460
9:00-17:00 ФОП Качко Н.В., ФОП Шлюєв Ю.М.
ФОП Омелянюк В.М, АТ "Брокбізнесбанк"
ФОП Мартинюк Р.Ю., ПП "Електрон"
РЖКП №1, ФОП Захожий В.П.
ФОП Глущук О.В., ФОП Дідицький Р.В.
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Міцкевича
4. ПЛ-0,4кВ від КТП №623
9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Ф.о.Ромащук Л.М. с.Вівчицьк
5. 9:00-17:00
П-во "Волиньавтомотосервіс"
Ф.О.Жолоб С.Р. ,Вол.дирекція УДППЗ
Ф.О.Думич М.Ф., ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2, ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І., Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз ", ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М., ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
ТОВ"Золотий Екватор", ФОП Козак В.Т.
Заготзбутбаза с/г пр., Гаражн. кооп "Мотор"
ГБК"Електрон-Ковель", ФОП Дерев'янчук Г.І
ФОП Шумік Г.Г., ФОП Кисіль Ю.М.
ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП Степук О.М.
ФОП Настенко Л.І., ФОП Ляшук В.П.
ФОП Лисакова О.П., ФОП Міцельський О.Г
ФОП Мерзлікін В,В., ТзОВ "К.П.Верес"
ФОП Михальчук Г.С., ФОП Попова Л.О.
Вол.дирекція УДППЗ, Відділ комунгоспу
ТзОВ"Любисток", ДП"Ковел.лісове господарство
ФОП Панечко Н.В., ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Заяць О.В., ФОП Панасюк А.І.
ТзОВ "Марія", ФОП Гулюк Н.І.
ФОП Курчай Л.В., ФОП Костюк М.Ф.
Церква "Спасіння",ФОП Малюта В.Т. м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,
М.Левицького
Локачинський район
1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ Л23-05 9:30 - 17:00 с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.Гагаріна, вул.Центральна, вул.І.Франка і прилеглі
2 ремонтні роботи на ПЛ-10кВ Л51-03
9:00 - 17:00 - с.Губин, с.Тумин, с.Війниця, с.Михайлівка,
с.Крухиничі вул.Шкільна, вул.Луцька і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Дитячий садок №18
вул. Липовецька
вул. Озерецька
вул. Кожедуба
вул. Жуковського
вул. Чкалова
вул. Героїв УПА, 2-6
Луцький район
1. КТП-11 9:00 – 17:00 ФОП Онопріяк Тетяна Юріївна, ФГ "Міжгіря". с. Сьомаки вул. Наливайка, Тракторна
2. ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129, 295, 344, 556, 128,462, 666,693,714,ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с.Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Набережна; с.Оздів
Любомльський та Шацький райони
1 КТП -461 9:00-17:00
АЗС WOG с.Старовойтово
2 КТП-16
9:00-17:00
КСП Україна
смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.І.Франка, 2-34, 48-72, 1-5, 45-67
вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42
вул.зелена
вул.Грушевського, 40
Ратнівський район
1. 9:30 – 17:00
смт. Ратно
вул. Центральна, 30р. Перемоги
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
смт Ст.Вижва
вул:Ювілейна, Михайлівська,
с.Залюття..
2 КТП-34
10:00-17:00 с Солов’ї вул:Жовтнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-230 10:00-16:30 ФАП, ФОП Черенова О.В.-магазин, ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В - кузня с.Годовичі
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-172 10:00-16:30 СВК «Слава» - бригада с.Серкизів вул.Дажевська
3 ПЛ-10кВ Л-61-09 від
ПС до ЗТП-200
КТП-43, КТП-352
КТП-86,КТП- 257 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - гараж, башня, ПАТ «Укртрансгаз»- ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Енергетиків, Джерельна, Дружби, Терешкова, Галана, Західна, Весняна
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