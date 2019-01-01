Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 -17:00Устилузьке споживче товариство маг. с.Микитичі; УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" відділення з'язку с. Микитичі; с. Микитичі ФАП; с. Микитичі Школас. Микитичі вул. Лугова, вул. Молодіжна2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-1999:00 -17:00с. Заріччя вул. Садова, вул. Нова.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 188с.Угринів 09:00-17:00 Угринівська сільська рада-Дитячий садок, Будинок культури, Башня, Стара школа,ПОСП "ім.Шевченка"-Контора, гуртожиток 3, 2, ДКУ, Торговий центр, Кафе "Молодіжне"ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗПАТ"Укртелеком"-АТСФОП Цуз Н.О-магазинГорохівський районний відділ освіти-школа с. Угринів:вул. Зелена,вул. Молодіжнавул. Шевченкавул. Шкільна,вул. І. Франкавул. Зелена1 Л-1 КТП-95 з чистка траси;9:30 - 16:30 с.Кречіввул.Н.Любелі2-34,Шахтарська 1-202 Л-1 ЩТП-73 чистка траси;10:00 - 17:00 с.Древині вул.Зелена 7-423 частково ПЛ-10кВ Л 04-10 для відключення буд.майданчика КТП-188. 11:00 - 15:00 смт.Іваничі вул.Луцька 25-41,Зелена1-34,елеватор Іваничі1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-361 09:00 – 17:00 с.Нуйно, вул. Жовтнева,с.Нуйно, вул. Перемоги1 ПЛ 10 кВ Л 108-0313:00-17:00ПЛ-10 кВ 108-03КТП-5 с.ОзерцеКТП-11 с.НебіжкаЦеркваВідділ освітиФОП Козицька Руслана ВолодимирівнаКТП-13 с.ОзерцеСвято-Покровська релігійна громадаВідділ освітиКіверцівське сільське споживче товариствоПАТ "Укртелеком"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада ОзерцеФОП Бандура Микола АнанійовичПрАТ "Київстар "КТП-23 с.КульчинТзОВ "Царство Нептуна"ФОП Павленко Віталій АнатолійовичРак Галина ІванівнаКТП-49 с.ДачнеТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"КТП-235 с.НебіжкаФОП Фещук Ольга ІванівнаПП "Корсар"КТП-316 с.КульчинФОП Олексієвець Микола ПетровичКТП-382ЗТП-384 с.ДачнеВідділ освітиПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГКТП-420 с.ОзерцеФОП Лащук Лілія МиколаївнаКТП-441 с.НебіжкаОК "Гаївка"КТП-442 с.НебіжкаОК "Гаївка"КТП-511 с.ДачнеПобут.споживач Зайцева Анелія АркадіївнаКТП-540 с.ОзерцеДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного трКТП-543 с.КульчинПобут.споживач Панасюк М.В.КТП-558 с.ОзерцеФОП Глушко Галина Михайлівна ПЛ-10 кВ 108-03КТП-5 с.Озерцевул.ЖовтневаКТП-11 с.Небіжкавул.Котляревськоговул.М.Вовчка,вул.ЗеленаКТП-13 с.Озерцевул.Жовтнева, вул.1-го ТравняКТП-23 с.Кульчинвул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.СадоваКТП-49 с.ДачнеКТП-235 с.Небіжкавул.Котляревськоговул.ОзерцівськаКТП-316 с.КульчинКТП-382 с.Прилуцькевул.Дружби,ЗТП-384 с.Дачневул.О.Кошового,вул.ДружбиКТП-420 с.Озерцевул.Тракторна,КТП-441 с.НебіжкаКТП-442 с.НебіжкаКТП-511 с.ДачнеКТП-540 с.ОзерцеКТП-543 с.КульчинКТП-558 с.Озерце2 КТП-55 ПЛ-0,4 9:00-17:00КТП-55 с.КотівЦеркваФОП Запоточна Лілія ЙосипівнаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Олицьке споживче товариствоКТП-55 с.Котіввул.Миру,1-8,вул.Паркова,1-25/непарні/,2-22/парні,вул.Л.Українки,1-24,с.Котіввул.Суворова,2-58/парні/,1-41/непарні/,с.Котів3 КТП-25 ПЛ-0,4 9:00-17:00КТП-25 с.БорохівФОП Мазур Світлана ЄвгенівнаКТП-25 с.Борохіввул.Миру,54-74/парні/,57,с.Борохіввул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-114/парні/,вул.Миру,42-52/парні/,43-55/непарі/,с.Борохіввул.Визволителів,2-20/парні/,1-25/непарні,вул.Молодіжна,1-14,с.Борохів1. ПЛ-0,4кВ від КТП №2209:00-17:00 ВКПП "Агропромтехцентр"ФОП Семенюк П.Т., Ф.О.Бойчук О.П.Ф.о.Мілінчук Г.В., Ф.О.Байчук Г.І.СТзОВ "Ватутіна" с.Тойкут2.ПЛ-0,4кВ від КТП №3389:00-17:00 Дубівське СТКовельське П-во вет.медициниЦерква с.Заріччя, Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком", ФОП Галаша Т.І.ТОВ"І.К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ"с.Заріччя3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4609:00-17:00 ФОП Качко Н.В., ФОП Шлюєв Ю.М.ФОП Омелянюк В.М, АТ "Брокбізнесбанк"ФОП Мартинюк Р.Ю., ПП "Електрон"РЖКП №1, ФОП Захожий В.П.ФОП Глущук О.В., ФОП Дідицький Р.В.м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Міцкевича4. ПЛ-0,4кВ від КТП №6239:00-17:00 Голобське споживче товариствоКовельське МТМО, Ф.о.Ромащук Л.М. с.Вівчицьк5. 9:00-17:00П-во "Волиньавтомотосервіс"Ф.О.Жолоб С.Р. ,Вол.дирекція УДППЗФ.О.Думич М.Ф., ПТМ"Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2, ФОП Романюк Л.В.ФОП М'якота П.І., Відділ комунгоспуПАТ" Волиньгаз ", ФОП Приступа Н.П.ФОП Бойко О.М., ПАТ"Укртелеком"ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"ТОВ"Золотий Екватор", ФОП Козак В.Т.Заготзбутбаза с/г пр., Гаражн. кооп "Мотор"ГБК"Електрон-Ковель", ФОП Дерев'янчук Г.ІФОП Шумік Г.Г., ФОП Кисіль Ю.М.ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП Степук О.М.ФОП Настенко Л.І., ФОП Ляшук В.П.ФОП Лисакова О.П., ФОП Міцельський О.ГФОП Мерзлікін В,В., ТзОВ "К.П.Верес"ФОП Михальчук Г.С., ФОП Попова Л.О.Вол.дирекція УДППЗ, Відділ комунгоспуТзОВ"Любисток", ДП"Ковел.лісове господарствоФОП Панечко Н.В., ПАТ" Волиньгаз "ФОП Заяць О.В., ФОП Панасюк А.І.ТзОВ "Марія", ФОП Гулюк Н.І.ФОП Курчай Л.В., ФОП Костюк М.Ф.Церква "Спасіння",ФОП Малюта В.Т. м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,М.Левицького1. ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ Л23-05 9:30 - 17:00 с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.Гагаріна, вул.Центральна, вул.І.Франка і прилеглі2 ремонтні роботи на ПЛ-10кВ Л51-039:00 - 17:00 - с.Губин, с.Тумин, с.Війниця, с.Михайлівка,с.Крухиничі вул.Шкільна, вул.Луцька і прилеглі1. 13:30-17:00Дитячий садок №18вул. Липовецькавул. Озерецькавул. Кожедубавул. Жуковськоговул. Чкаловавул. Героїв УПА, 2-61. КТП-11 9:00 – 17:00 ФОП Онопріяк Тетяна Юріївна, ФГ "Міжгіря". с. Сьомаки вул. Наливайка, Тракторна2. ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129, 295, 344, 556, 128,462, 666,693,714,ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с.Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Набережна; с.Оздів1 КТП -461 9:00-17:00АЗС WOG с.Старовойтово2 КТП-169:00-17:00КСП Українасмт ШацькВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.І.Франка, 2-34, 48-72, 1-5, 45-67вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42вул.зеленавул.Грушевського, 401. 9:30 – 17:00смт. Ратновул. Центральна, 30р. Перемоги1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1. 10:00-17:00смт Ст.Вижвавул:Ювілейна, Михайлівська,с.Залюття..2 КТП-3410:00-17:00 с Солов’ї вул:Жовтнева1 ПЛ-0,4 кВКТП-230 10:00-16:30 ФАП, ФОП Черенова О.В.-магазин, ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В - кузня с.Годовичі2 ПЛ-0,4 кВКТП-172 10:00-16:30 СВК «Слава» - бригада с.Серкизів вул.Дажевська3 ПЛ-10кВ Л-61-09 відПС до ЗТП-200КТП-43, КТП-352КТП-86,КТП- 257 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - гараж, башня, ПАТ «Укртрансгаз»- ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, Енергетиків, Джерельна, Дружби, Терешкова, Галана, Західна, Весняна