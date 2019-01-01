Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку
Сьогодні, 17:17
Окремі перевізники підписали договір на впровадження електронного квитка. Сьогодні, 15 листопада, відбулося підписання тристоронньої угоди між Луцькою міською радою, ТзОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, ТзОВ ВТП “Санрайз” та "АТП-Луцьк" щодо безготівкової оплати проїзду у міському транспорті міста.
Таким чином, незабаром у автобусах цих перевізників, які працюють на міських маршрутах, буде встановлено необхідне обладнання, - про це йдеться на сайті Луцькради.
Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.
На сьогоднішньому позачерговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у м. Луцьку” згідно із яким, з 11 грудня у автобусах та тролейбусах здійснення перевезення пасажирів та багажу буде виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
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Таким чином, незабаром у автобусах цих перевізників, які працюють на міських маршрутах, буде встановлено необхідне обладнання, - про це йдеться на сайті Луцькради.
Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.
На сьогоднішньому позачерговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у м. Луцьку” згідно із яким, з 11 грудня у автобусах та тролейбусах здійснення перевезення пасажирів та багажу буде виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
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