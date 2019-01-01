Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку





Таким чином, незабаром у автобусах цих перевізників, які працюють на міських маршрутах, буде встановлено необхідне обладнання, - про це



Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.



На сьогоднішньому позачерговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у м. Луцьку” згідно із яким, з 11 грудня у автобусах та тролейбусах здійснення перевезення пасажирів та багажу буде виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків.



Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окремі перевізники підписали договір на впровадження електронного квитка. Сьогодні, 15 листопада, відбулося підписання тристоронньої угоди між Луцькою міською радою, ТзОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, ТзОВ ВТП “Санрайз” та "АТП-Луцьк" щодо безготівкової оплати проїзду у міському транспорті міста.Таким чином, незабаром у автобусах цих перевізників, які працюють на міських маршрутах, буде встановлено необхідне обладнання, - про це йдеться на сайті Луцькради. Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.На сьогоднішньому позачерговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у м. Луцьку” згідно із яким, з 11 грудня у автобусах та тролейбусах здійснення перевезення пасажирів та багажу буде виключно з оплатою проїзду з використанням електронних квитків.Усі публікаціїна тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

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