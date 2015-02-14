У Ковелі масово скаржаться на «співочий» благодійний фонд





Чимало ковельчан скаржаться, адже співаки використовують підсилювачі звуку. Тож мешканці прилеглих будинків потерпають від такої діяльності: надто гучні співи лунають з 9 ранку до 20 вечора. Найгірше те, що допомагаючи одним, вони шкодять іншим, - пише



І у досить грубій формі відповідають місцевим жителям, які неодноразово просили трохи знизити гучність. Бо у будинках, що поряд, проживають літні люди, сім'ї з дітьми та хворі громадяни, яким заважають такі співи. Одній з жінок “благодійники” відповіли, що їм байдуже на стан її сина, якого щойно привезли з лікарні після операції. Схоже, що байдуже їм на усіх. Головне, що гроші співчутливі ковельчани кидають у скриньку.





Благодійна організація "БФ Спарта" зареєстрована в Одесі. Її засновником є Дрямов Андрій Володимирович. Як повідомляють інтернет-видання, на цю благодійну організацію в судовому реєстрі є 11 господарських та цивільних справ. Виявляється, збір коштів таким чином вони проводять у різних містах України. І скрізь — невдоволення мешканців, які звертаються до поліції.



У Ковелі чимало скарг надходить і до міської влади. Прокоментував ситуацію начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк. Каже, що лист до міської влади щодо проведення таких заходів надходив. Проте, жодних дозволів їм не надавали, бо це не передбачено законодавством. Звернення від організаторів носить суто інформативний характер.



І заборонити такі заходи місцева влада не може. Адже законодавством це дозволено. Саме на Закон “Про благодійну діяльність та благодійні організації” і посилаються приїжджі добродії. Міська влада зверталась до поліції для забезпечення громадського порядку та спокою у зв'язку із надходженням численних скарг. Профілактичні бесіди з благодійниками місцева поліція та представники влади проводили не раз. У їх присутності співаки роблять гучність меншою, а за кілька хвилин, коли патрульні від'їхали, пісні знову лунають на всю потужність.



Тож, виходить, що співочі акції проводять у межах чинного законодавства, яким не передбачені заборони на таку благодійну діяльність. Сьогодні на вулицях Ковеля тихо. Але гарантувати, що представники фонду не повернуться сюди знову — ніхто не може.



Та, як запевняє начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк, міська влада і надалі звертатиметься до правоохоронних органів, аби ті в межах наданих їм державою повноважень, забезпечували громадський порядок в місті та дбали про спокій ковельчан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже не вперше в Ковель приїздять з доброчинною метою представники благодійного фонду «Спарта», які збирають кошти на лікування дітей, співаючи у центрі міста. Проте, не всім до вподоби така співоча благодійність.Чимало ковельчан скаржаться, адже співаки використовують підсилювачі звуку. Тож мешканці прилеглих будинків потерпають від такої діяльності: надто гучні співи лунають з 9 ранку до 20 вечора. Найгірше те, що допомагаючи одним, вони шкодять іншим, - пише "Ковельpost" І у досить грубій формі відповідають місцевим жителям, які неодноразово просили трохи знизити гучність. Бо у будинках, що поряд, проживають літні люди, сім'ї з дітьми та хворі громадяни, яким заважають такі співи. Одній з жінок “благодійники” відповіли, що їм байдуже на стан її сина, якого щойно привезли з лікарні після операції. Схоже, що байдуже їм на усіх. Головне, що гроші співчутливі ковельчани кидають у скриньку.Благодійна організація "БФ Спарта" зареєстрована в Одесі. Її засновником є. Як повідомляють інтернет-видання, на цю благодійну організацію в судовому реєстрі є 11 господарських та цивільних справ. Виявляється, збір коштів таким чином вони проводять у різних містах України. І скрізь — невдоволення мешканців, які звертаються до поліції.У Ковелі чимало скарг надходить і до міської влади. Прокоментував ситуацію начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи. Каже, що лист до міської влади щодо проведення таких заходів надходив. Проте, жодних дозволів їм не надавали, бо це не передбачено законодавством. Звернення від організаторів носить суто інформативний характер.І заборонити такі заходи місцева влада не може. Адже законодавством це дозволено. Саме на Закон “Про благодійну діяльність та благодійні організації” і посилаються приїжджі добродії. Міська влада зверталась до поліції для забезпечення громадського порядку та спокою у зв'язку із надходженням численних скарг. Профілактичні бесіди з благодійниками місцева поліція та представники влади проводили не раз. У їх присутності співаки роблять гучність меншою, а за кілька хвилин, коли патрульні від'їхали, пісні знову лунають на всю потужність.Тож, виходить, що співочі акції проводять у межах чинного законодавства, яким не передбачені заборони на таку благодійну діяльність. Сьогодні на вулицях Ковеля тихо. Але гарантувати, що представники фонду не повернуться сюди знову — ніхто не може.Та, як запевняє начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи Валерій Мацюк, міська влада і надалі звертатиметься до правоохоронних органів, аби ті в межах наданих їм державою повноважень, забезпечували громадський порядок в місті та дбали про спокій ковельчан.

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