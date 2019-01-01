Аграрій з Волині отримав державну нагороду від Зеленського
Сьогодні, 17:55
За значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення, багаторічну самовіддану працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою аграрія з Волині.
Про це йдеться в указі президента від 15 листопада.
Відтак, медаль "За працю і звитягу" отримав Мартинюк Іван Володимирович - водій сільськогосподарського підприємства "Рать".
Довідка:
Cільськогосподарське приватне підприємство «Рать» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрового буряка, ріпаку, овочівництві, садівництві, молочному та м’ясному скотарстві. Підприємство є одним з найпотужніших у аграрній галузі області. Очолює його відомий на Волині аграрій Віктор Шумський.
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Про це йдеться в указі президента від 15 листопада.
Відтак, медаль "За працю і звитягу" отримав Мартинюк Іван Володимирович - водій сільськогосподарського підприємства "Рать".
Довідка:
Cільськогосподарське приватне підприємство «Рать» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрового буряка, ріпаку, овочівництві, садівництві, молочному та м’ясному скотарстві. Підприємство є одним з найпотужніших у аграрній галузі області. Очолює його відомий на Волині аграрій Віктор Шумський.
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Коментарі 1
Свято аграріїв було затьмарене "ринком землі", який агресивно наступає. Відомі керівники господарств Никонюк, Турак, Тарарай, Яренчук, Діброва, Потапчук і інші не приїхали на професійне свято, не порахували за потрібне. Горбенко сам святкував з кількома трактористами і фермерами, які мають по дві корови і три вівці.
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