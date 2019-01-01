Аграрій з Волині отримав державну нагороду від Зеленського

Володимир Зеленський відзначив державною нагородою аграрія з Волині.



Про це йдеться в



Відтак, медаль "За працю і звитягу" отримав Мартинюк Іван Володимирович - водій сільськогосподарського підприємства "Рать".



Довідка:



Cільськогосподарське приватне підприємство «Рать» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрового буряка, ріпаку, овочівництві, садівництві, молочному та м’ясному скотарстві. Підприємство є одним з найпотужніших у аграрній галузі області. Очолює його відомий на Волині аграрій Віктор Шумський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення, багаторічну самовіддану працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства президент Українивідзначив державною нагородою аграрія з Волині.Про це йдеться в указі президента від 15 листопада.Відтак, медаль "За працю і звитягу" отримав- водій сільськогосподарського підприємства "Рать".Cільськогосподарське приватне підприємство «Рать» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрового буряка, ріпаку, овочівництві, садівництві, молочному та м’ясному скотарстві. Підприємство є одним з найпотужніших у аграрній галузі області. Очолює його відомий на Волині аграрій Віктор Шумський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію