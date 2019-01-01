Відомі луцькі тренери одружилися. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку одружилися відомі тренери Аліна Іванова та Антон Папежук.
Світлинами пара поділилась на instagram-сторінці.
У луцькому РАЦСі 15 листопада закохані офіційно стали чоловіком та жінкою.
Нагадаємо, що нещодавно луцький тренер, абсолютний чемпіон України з пляжного бодібілдингу Антон Папежук відзначився на міжнародному турнірі з бодібілдингу, який проходить у Барселоні (Іспанія).
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Світлинами пара поділилась на instagram-сторінці.
У луцькому РАЦСі 15 листопада закохані офіційно стали чоловіком та жінкою.
Нагадаємо, що нещодавно луцький тренер, абсолютний чемпіон України з пляжного бодібілдингу Антон Папежук відзначився на міжнародному турнірі з бодібілдингу, який проходить у Барселоні (Іспанія).
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Коментарі 1
А де ж фата нареченої, весілля, "гірко!". Чи це тичасове одруження, пробне?
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