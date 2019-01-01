Відомі луцькі тренери одружилися. ФОТО

Аліна Іванова та Антон Папежук.



Світлинами пара поділилась на instagram-сторінці.



У луцькому РАЦСі 15 листопада закохані офіційно стали чоловіком та жінкою.



Нагадаємо, що нещодавно луцький тренер, абсолютний чемпіон України з пляжного бодібілдингу Антон Папежук







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