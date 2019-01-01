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Відомі луцькі тренери одружилися. ФОТО

Відомі луцькі тренери одружилися. ФОТО
У Луцьку одружилися відомі тренери Аліна Іванова та Антон Папежук.

Світлинами пара поділилась на instagram-сторінці.

У луцькому РАЦСі 15 листопада закохані офіційно стали чоловіком та жінкою.

Нагадаємо, що нещодавно луцький тренер, абсолютний чемпіон України з пляжного бодібілдингу Антон Папежук відзначився на міжнародному турнірі з бодібілдингу, який проходить у Барселоні (Іспанія).
Відомі луцькі тренери одружилися. ФОТО



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Теги: Аліна Іванова, Антон Папежук
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Коментарі 1
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А де ж фата нареченої, весілля, "гірко!". Чи це тичасове одруження, пробне?
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