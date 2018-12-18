Відомо, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі





Спершу про це повідомила канцелярія президента Франції. Згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України, передає



"Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня", – нагосили в ОПУ.



Участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцерка Німеччини Ангела Меркель.



Пресслужба уряду Німеччини вже підтвердила участь Ангели Меркель у зустрічі.



Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.



Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".



14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери перегорів повинні дійти до якогось результату.



Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

- Розведення військ у Станиці Луганській.

- Обмін полоненими.

- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.

- Відведення військ у Золотому та Петрівському.

- Питання Криму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. Головна тема саміту – врегулювання ситуації на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна.Спершу про це повідомила канцелярія президента Франції. Згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України, передає "24 канал". "Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня", – нагосили в ОПУ.Участь у саміті візьме президент України, президент Росії-агресора, лідер Франціїта канцерка НімеччиниПресслужба уряду Німеччини вже підтвердила участь Ангели Меркель у зустрічі.Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери перегорів повинні дійти до якогось результату.Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:- Розведення військ у Станиці Луганській.- Обмін полоненими.- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.- Відведення військ у Золотому та Петрівському.- Питання Криму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію