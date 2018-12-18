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Відомо, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі

Відомо, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі
Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. Головна тема саміту – врегулювання ситуації на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна.

Спершу про це повідомила канцелярія президента Франції. Згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України, передає "24 канал".

"Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 грудня", – нагосили в ОПУ.

Участь у саміті візьме президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцерка Німеччини Ангела Меркель.

Пресслужба уряду Німеччини вже підтвердила участь Ангели Меркель у зустрічі.

Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери перегорів повинні дійти до якогось результату.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:
- Розведення військ у Станиці Луганській.
- Обмін полоненими.
- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
- Відведення військ у Золотому та Петрівському.
- Питання Криму.


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Теги: Нормандський формат, дата
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