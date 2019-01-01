Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +5 до +7 градусів, удень до +10…+13. Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +5 до +7 градусів, удень до +10…+13. Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, коли відбудеться зустріч у нормандському форматі
Сьогодні, 20:43
Судили чоловіка, який у Луцьку покусав та побив патрульну
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада
Сьогодні, 20:00
У супермаркеті «Експрес Там Там» – знижки*
Сьогодні, 19:47
У Ковелі масово скаржаться на «співочий» благодійний фонд
Сьогодні, 19:40