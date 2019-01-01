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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +5 до +7 градусів, удень до +10…+13. Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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