Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада





У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +5 до +7 градусів, удень до +10…+13. Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +5 до +7 градусів, удень до +10…+13. Вітер південно-східний і південний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів

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