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Як луцька молодь проводили вечори на вулиці Лесі Українки 70 років тому

Як луцька молодь проводили вечори на вулиці Лесі Українки 70 років тому
Письменник та голова Волинського осередку Гільдії кінорежисерів Іван Головня поділився спогадами про вулицю у Луцьку - Лесі Українки (пізніше Радянська).

Про це повідомляють "Хроніки".

Якщо у давнину усі дороги вели до Риму, то в Луцьку 50-60-х років вони вели на Стометрівку, так називався відрізок вулиці Сталіна (пізніше Радянська, тепер Лесі Українки) від нинішнього обласного управління міліції до колишнього кінотеатру «Батьківщина» (тепер обласне телебачення).

Кожного вечора у будь-яку пору року, починаючи з години п'ятої-шостої, сюди пішки стікалася вся молодь міста та його близьких і віддалених околиць – Теремного, Гнідави, Кічкарівки, Вишкова. Зустрічалися навіть мешканці Рованець, Жидичина, Змїінця.

На Стометрівці уся публіка була зайнята тим, що, висловлюючись високим «штилем», дефілювала з кінця в кінець вулиці. Цілий вечір безперервним потоком рухався в обох напрямкам багатолюдний строкатий натовп, над яким стояв нестихаючий гамір. Ходили гуртами, парами і поодинці – доки не стрінуться товариші, друг чи подруга.

На Стометрівці призначалися зустрічі і побачення, там найчастіше знайомилися. А втім, зустрічі не обов'язково було й призначати — кожен знав, що рано чи пізно побачить тут потрібну людину. Тільки велика негода могла «відмінити» Стометрівку.

Як луцька молодь проводили вечори на вулиці Лесі Українки 70 років тому

З фотоальбому «Луцьк», 1964

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Теги: спогади, вулиця Лесі Українки, Луцьк
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