У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*





Про це повідомляють в адміністрації закладу.



Акційні пропозиції:



Сметана 15% ТМ President 350 г - 19,90 грн/шт



Банан - 22,90 грн/кг



Хурма Іспанія - 34,90 грн/кг



Акція діє з 15 до 28 листопада цього року.



Зазначають, кількість товару обмежена.





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