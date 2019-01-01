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У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*

У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*
Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” та супермаркет “Експрес Там Там” запрошують скористатись вигідними знижками.

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

Акційні пропозиції:

Сметана 15% ТМ President 350 г - 19,90 грн/шт

Банан - 22,90 грн/кг

Хурма Іспанія - 34,90 грн/кг

Акція діє з 15 до 28 листопада цього року.

Зазначають, кількість товару обмежена.

У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*
У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*
У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*

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Теги: «Там Там Сімейні традиції», «Експрес Там Там», знижки
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