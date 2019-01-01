У «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – акції*
Сьогодні, 19:35
Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” та супермаркет “Експрес Там Там” запрошують скористатись вигідними знижками.
Про це повідомляють в адміністрації закладу.
Акційні пропозиції:
Сметана 15% ТМ President 350 г - 19,90 грн/шт
Банан - 22,90 грн/кг
Хурма Іспанія - 34,90 грн/кг
Акція діє з 15 до 28 листопада цього року.
Зазначають, кількість товару обмежена.
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Про це повідомляють в адміністрації закладу.
Акційні пропозиції:
Сметана 15% ТМ President 350 г - 19,90 грн/шт
Банан - 22,90 грн/кг
Хурма Іспанія - 34,90 грн/кг
Акція діє з 15 до 28 листопада цього року.
Зазначають, кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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